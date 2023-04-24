https://sputniknews.com.tr/20230424/iskenderunda-hortum-cikti-1070098185.html

İskenderun'da hortum çıktı

İskenderun'da hortum çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz üzerinde çıkan hortum görüntülere yansıdı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T10:04+0300

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türkiye

türkiye

hatay

iskenderun

akdeniz

hortum

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Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava ara ara Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili oluyor. Bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havanın yanı sıra Akdeniz'de hortum çıktı. Deniz üzerindeki hortum görenlerin dikkatini çekti. Bulutlarla birleşen hortum bir süre sonra etkisini kaybederken o anlar cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

türkiye

hatay

iskenderun

akdeniz

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türkiye, hatay, iskenderun, akdeniz, hortum