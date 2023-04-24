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İskenderun'da hortum çıktı
İskenderun'da hortum çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz üzerinde çıkan hortum görüntülere yansıdı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T10:04+0300
2023-04-24T10:04+0300
2023-04-24T10:37+0300
türkiye
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hatay
iskenderun
akdeniz
hortum
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Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava ara ara Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili oluyor. Bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havanın yanı sıra Akdeniz'de hortum çıktı. Deniz üzerindeki hortum görenlerin dikkatini çekti. Bulutlarla birleşen hortum bir süre sonra etkisini kaybederken o anlar cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.
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türkiye, hatay, iskenderun, akdeniz, hortum
türkiye, hatay, iskenderun, akdeniz, hortum
İskenderun'da hortum çıktı
10:04 24.04.2023 (güncellendi: 10:37 24.04.2023) Abone ol
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz üzerinde çıkan hortum görüntülere yansıdı.
Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava ara ara Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili oluyor. Bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havanın yanı sıra Akdeniz'de hortum çıktı.
Deniz üzerindeki hortum görenlerin dikkatini çekti. Bulutlarla birleşen hortum bir süre sonra etkisini kaybederken o anlar cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.
Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.