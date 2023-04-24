https://sputniknews.com.tr/20230424/iranli-uzman-absenas-abdnin-medya-teroru-sadece-rusyayi-degil-diger-ulkeleri-de-etkileyecek-1070131224.html
İranlı uzman Abşenas: ABD’nin medya terörü sadece Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
İranlı uzman Abşenas: ABD’nin medya terörü sadece Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
Özgür İranlı Gazeteciler Derneği (NGO International) ve Sınır Tanımayan İranlı Muhabirler grubunun Başkanı Emad Abşenas, ABD’nin Rus gazetecilere vize vermeme... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:04+0300
2023-04-24T22:04+0300
2023-04-24T22:04+0300
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Abşenas, Sputnik’e verdiği demeçte, “ABD’nin bugünkü davranışı, tüm uluslararası normların ve hakların açık bir ihlali. Oysa birkaç yıl önce Amerikalılar tüm uluslararası kuralları çiğneyerek İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in New York’taki hareketini iki sokakla kısıtlayınca ve İran’ın BM Daimi Temsilcisi’ni ziyaret etmesi için hastaneye gitmesine izin vermeyerek yasa dışı davranınca İran tüm dünyayı birleşerek ABD’den hesap sorma çağrısında bulunmuştu” ifadelerini kullandı.ABD’nin, uluslararası kuralları ihlal etme konusunda bugün daha da ileriye gittiğini kaydeden Abşenas, Rusya’nın bu yıl BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık ettiğini anımsatarak, “ABD bugün BM Güvenlik Konseyi toplantılarına başkanlık yapacak Sergey Lavrov’a resmi olarak eşlik etmesi gereken Rus gazetecilere vize vermediyse yarın başkalarına neler yapabileceklerini düşünün. ABD haddini aşarak uluslararası topluluğa karşı yükümlülüklerini ihlal ediyor ve bu hikaye burada bitmeyecek” yorumunda bulundu.ABD’nin, dünya genelinde gerçekleri susturmak amacıyla medya terörünü estirdiğini dile getiren Abşenas, “Rusya ve Rus gazetecilere karşı bugün dünya tarihinin en büyük medya terörü yürütülüyor. Ama bu hikayenin sadece Rusya’yla ilgisi olduğunu düşünmemek gerekiyor. Diğer ülkeler de er ya geç Amerikan medya terörüne maruz kalacaklarından emin olmalı” dedi.
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İranlı uzman Abşenas: ABD’nin medya terörü sadece Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
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Özgür İranlı Gazeteciler Derneği (NGO International) ve Sınır Tanımayan İranlı Muhabirler grubunun Başkanı Emad Abşenas, ABD’nin Rus gazetecilere vize vermeme kararını değerlendirdi.
Abşenas, Sputnik’e verdiği demeçte, “ABD’nin bugünkü davranışı, tüm uluslararası normların ve hakların açık bir ihlali. Oysa birkaç yıl önce Amerikalılar tüm uluslararası kuralları çiğneyerek İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in New York’taki hareketini iki sokakla kısıtlayınca ve İran’ın BM Daimi Temsilcisi’ni ziyaret etmesi için hastaneye gitmesine izin vermeyerek yasa dışı davranınca İran tüm dünyayı birleşerek ABD’den hesap sorma çağrısında bulunmuştu” ifadelerini kullandı.
ABD’nin, uluslararası kuralları ihlal etme konusunda bugün daha da ileriye gittiğini kaydeden Abşenas, Rusya’nın bu yıl BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık ettiğini anımsatarak, “ABD bugün BM Güvenlik Konseyi toplantılarına başkanlık yapacak Sergey Lavrov’a resmi olarak eşlik etmesi gereken Rus gazetecilere vize vermediyse yarın başkalarına neler yapabileceklerini düşünün. ABD haddini aşarak uluslararası topluluğa karşı yükümlülüklerini ihlal ediyor ve bu hikaye burada bitmeyecek” yorumunda bulundu.
ABD’nin, dünya genelinde gerçekleri susturmak amacıyla medya terörünü estirdiğini dile getiren Abşenas, “Rusya ve Rus gazetecilere karşı bugün dünya tarihinin en büyük medya terörü yürütülüyor. Ama bu hikayenin sadece Rusya’yla ilgisi olduğunu düşünmemek gerekiyor. Diğer ülkeler de er ya geç Amerikan medya terörüne maruz kalacaklarından emin olmalı” dedi.