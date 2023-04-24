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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/inceden-ak-partinin-polisi-nasil-sizi-koruyor-diyen-kisiye-tepki-onlar-devletin-polisi-ayip-1070121333.html
İnce'den 'AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor?' diyen kişiye tepki: Onlar devletin polisi, ayıp
İnce'den 'AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor?' diyen kişiye tepki: Onlar devletin polisi, ayıp
Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine "AK Parti'nin polisi sizi koruyor?" diyen kişiyle... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T16:46+0300
2023-04-24T16:59+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
tepki
polis
memleket partisi
cumhurbaşkanı adayı
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gezileri çerçevesinde Zonguldak'a gelerek Gazipaşa Caddesi'nde esnaf gezisi yaptı. Gençlerin ilgi gösterdiği İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.CHP'li bir üye kucaklaştığı Muharrem İnce'ye, "Yine beraber olacağız. Sizi seviyoruz. Yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz" dedi.Ziyaret sırasında bir kişi, İnce'ye "AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor?" diye tepki gösterdi. İnce de tepkiye tepkiyle cevap verdi. Kendisine eşlik eden polislerin devletin polisi olduğunu söyleyen İnce, "Devletin polisi onlar. AK Parti'nin polisi olur mu? Olur mu öyle şey. Bu devletin polisi onlar. Her zaman devletin polisi onlar. Ayıp, öyle şey denir mi? Yaşından utan" diye tepki gösterdi.‘Onlar Türk Devleti'nin polisleridir’Yaşanan tepkinin ardından konuşan İnce, şunları söyledi:‘Memleket Partisi bir seçimlik parti değil’İnce, gazetecilere ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu:"Seçime çok az bir süre kaldı. Biz tabii ki her yerde miting yapamıyoruz. En çok mitingi yapan kişi ben olmama rağmen hazine yardımımız olmadığı için belediye yardımımız olmadığı için her yerde miting yapamıyoruz. Ancak sınırlı sayıda miting yapabiliyoruz. Gönüllülerin parasıyla bu kadar yapabiliyoruz. Onun için bugün Zonguldak'ta şöyle bir ana caddede ziyaret edeceğiz. Gençlerle fotoğraf çektireceğiz. Derdimizi anlatacağız. 21 yılın sonunda Erdoğan; Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi. Soğan 30 lira. Kıyma 350 lira. Gençler evlenemiyor. Kiralarını ödeyemiyor. Korkunç bir geçim sıkıntısı var. Sokaklar Suriyeli dolu. Tarım bitmiş. Eğitimin niteliği çökmüş. Gençler gelecekten umutsuz. Emekliler aldığı üç kuruş maaşı işsiz çocuklarıyla paylaşıyor. Böyle bir durum var. Bir de karşıda bir Millet İttifakı var. Orada da Erdoğan'ın eskileri var. Erdoğan'ın eski kılavuzları var. Bu iş Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eski kılavuzlarıyla da olmaz. Türkiye'ye yeni bir yol Lazım. Yeni bir umut lazım. Biz biz diyoruz ki Türkiye'ye biz üçüncü yoluz, üçüncü yol. Ne Cumhur, ne Millet tek yol Memleket diyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyoruz. Biz bu millete dilimizin döndüğü kadar, enerjimizin yettiği kadar bu üçüncü yolu anlatmaya devam edeceğiz. Erdoğan'a karşı çıkarsan teröristsin. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsan bölücüsün. Ne terörist, ne bölücüyüz. Biz milli duruşu olan, doğruya doğru, eğriye eğri diyen siyasetteki duruşunda omurgasında hiç taviz vermeyen bir partiyiz. Ve Memleket Partisi bir seçimlik bir parti değil. Türk siyasetinde geleceği olan, geleceği yönlendirecek olan bir parti. Biz bir çınar diktik. Çınar tuttu. Çınar yeşerdi. Seçime girme hakkını aldı. İnşallah bu çınar önümüzdeki süreçte bir ulu çınar olacak. Ve memleketin bu tür duruşu olan bir siyasi partiye ihtiyacı var. Baraş sorunumuz falan yok. Bunu herkes görüyor zaten. İnşallah memleketi bu uçurumun kenarından çekip alacağız."Muharrem İnce, Zonguldak'taki ziyaretin ardından Bartın'a hareket etti.
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muharrem ince, tepki, polis, memleket partisi, cumhurbaşkanı adayı
muharrem ince, tepki, polis, memleket partisi, cumhurbaşkanı adayı

İnce'den 'AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor?' diyen kişiye tepki: Onlar devletin polisi, ayıp

16:46 24.04.2023 (güncellendi: 16:59 24.04.2023)
© İHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA
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Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine "AK Parti'nin polisi sizi koruyor?" diyen kişiyle tartıştı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gezileri çerçevesinde Zonguldak'a gelerek Gazipaşa Caddesi'nde esnaf gezisi yaptı. Gençlerin ilgi gösterdiği İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP'li bir üye kucaklaştığı Muharrem İnce'ye, "Yine beraber olacağız. Sizi seviyoruz. Yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz" dedi.
Ziyaret sırasında bir kişi, İnce'ye "AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor?" diye tepki gösterdi. İnce de tepkiye tepkiyle cevap verdi. Kendisine eşlik eden polislerin devletin polisi olduğunu söyleyen İnce, "Devletin polisi onlar. AK Parti'nin polisi olur mu? Olur mu öyle şey. Bu devletin polisi onlar. Her zaman devletin polisi onlar. Ayıp, öyle şey denir mi? Yaşından utan" diye tepki gösterdi.

‘Onlar Türk Devleti'nin polisleridir’

Yaşanan tepkinin ardından konuşan İnce, şunları söyledi:
"Sokaktaki ilgiyi görüyorsunuz. Bu seçimin sürpriz partisi biz olacağız. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim özellikle gençler bir değişim istiyor. Bu değişimi gerçekleştirecek olan ilkeli, duruşu olan Atatürkçülerin partisi Memleket Partisi. Bu değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimizin isteği Allah'ın izniyle bu iş olacak. Çok ayıp tabi o tepkiyi şahsıma almıyorum. Bana değil o. Etrafımızda Zonguldak Emniyetinden polis arkadaşlarımız var. Onlara 'AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor bak' demek çok büyük saygısızlıktır. Onlar Türk Devleti'nin polisleridir. Bizim arkadaşlarımızdır. Onlara 'AK Parti'nin polisi' diye hitap etmesini hiç şık bulmadım. Ben onu kendime alınmıyorum ama o yapılan iş devlete saygısızlıktır. Polislere saygısızlıktır. Ben Türk Polisleri'ne canımı emanet ediyorum. Hangi siyasi görüşten olurlarsa olsun kardeşlerimdir. Ayrıca fakir fukara çocuklarıdır."

‘Memleket Partisi bir seçimlik parti değil’

İnce, gazetecilere ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu:
"Seçime çok az bir süre kaldı. Biz tabii ki her yerde miting yapamıyoruz. En çok mitingi yapan kişi ben olmama rağmen hazine yardımımız olmadığı için belediye yardımımız olmadığı için her yerde miting yapamıyoruz. Ancak sınırlı sayıda miting yapabiliyoruz. Gönüllülerin parasıyla bu kadar yapabiliyoruz. Onun için bugün Zonguldak'ta şöyle bir ana caddede ziyaret edeceğiz. Gençlerle fotoğraf çektireceğiz. Derdimizi anlatacağız. 21 yılın sonunda Erdoğan; Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi. Soğan 30 lira. Kıyma 350 lira. Gençler evlenemiyor. Kiralarını ödeyemiyor. Korkunç bir geçim sıkıntısı var. Sokaklar Suriyeli dolu. Tarım bitmiş. Eğitimin niteliği çökmüş. Gençler gelecekten umutsuz. Emekliler aldığı üç kuruş maaşı işsiz çocuklarıyla paylaşıyor. Böyle bir durum var. Bir de karşıda bir Millet İttifakı var. Orada da Erdoğan'ın eskileri var. Erdoğan'ın eski kılavuzları var. Bu iş Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eski kılavuzlarıyla da olmaz. Türkiye'ye yeni bir yol Lazım. Yeni bir umut lazım. Biz biz diyoruz ki Türkiye'ye biz üçüncü yoluz, üçüncü yol. Ne Cumhur, ne Millet tek yol Memleket diyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyoruz. Biz bu millete dilimizin döndüğü kadar, enerjimizin yettiği kadar bu üçüncü yolu anlatmaya devam edeceğiz. Erdoğan'a karşı çıkarsan teröristsin. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsan bölücüsün. Ne terörist, ne bölücüyüz. Biz milli duruşu olan, doğruya doğru, eğriye eğri diyen siyasetteki duruşunda omurgasında hiç taviz vermeyen bir partiyiz. Ve Memleket Partisi bir seçimlik bir parti değil. Türk siyasetinde geleceği olan, geleceği yönlendirecek olan bir parti. Biz bir çınar diktik. Çınar tuttu. Çınar yeşerdi. Seçime girme hakkını aldı. İnşallah bu çınar önümüzdeki süreçte bir ulu çınar olacak. Ve memleketin bu tür duruşu olan bir siyasi partiye ihtiyacı var. Baraş sorunumuz falan yok. Bunu herkes görüyor zaten. İnşallah memleketi bu uçurumun kenarından çekip alacağız."
Muharrem İnce, Zonguldak'taki ziyaretin ardından Bartın'a hareket etti.
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