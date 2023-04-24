https://sputniknews.com.tr/20230424/huda-par-bizi-cekmeye-calistiginiz-karanliga-ragmen-aydinlik-yarinlar-icin-calisacagiz-1070126797.html

HÜDA PAR: Bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız

HÜDA PAR: Bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Yunus Emiroğlu, partilerine ilişkin açıklamalarda bulunan bazı siyasilere yönelik, "İlla bizimle rekabet edecekseniz en... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T19:16+0300

2023-04-24T19:16+0300

2023-04-24T19:16+0300

2023 türkiye seçimleri

hüda-par

chp

iyi parti

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070126898_5:0:650:363_1920x0_80_0_0_db8d35b72ccee216068a653b58bb9b47.png

Emiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin ardından Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin de HÜDA PAR'ı hedef almaya başladığını belirtti.İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partisine yönelik beyanlarına tepki gösteren Emiroğlu, "Geçmişleri karanlık bazı sözde siyasetçiler, kirli yüzlerini perdelemek için dürüst siyaseti ilke edinen HÜDA PAR'ımıza yönelik karalama kampanyalarıyla ahlaksızca itibar suikastı ve haysiyet cellatlığı yapmaktadırlar. CHP, HDP derken şimdi de kumar masasından kalktıktan sonra kumpas masasına oturtulan İYİ Parti yetkilileri görevi devraldı." görüşünü paylaştı.Türkiye'de kimi siyasi çevrelerin kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmediğini belirten Emiroğlu, tarafgirlik ve çıkar üzerine siyaset yapmayı meslek edinenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de sadece yalan, iftira ve kara propaganda üretmekle meşgul olduklarını ifade etti.'Aydınlık yarınlar için çalışacağız'HÜDA PAR'a yönelik suçlamaların tek bir somut delile dayanmadığını anlatan Emiroğlu, "İddialarınızı ispat eden bir mahkeme kararı var mı? Katillerden söz edecekseniz katilleri uzakta aramayın, en yanı başınızdakilere bakmanız yeterli. Faili meçhullerle meşhur geçmişinize bakmanız yeterli." değerlendirmesini yaptı.HÜDA PAR'a yönelik kirli bir algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Yunus Emiroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüda-par, chp, iyi parti, cumhur ittifakı