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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/huda-par-bizi-cekmeye-calistiginiz-karanliga-ragmen-aydinlik-yarinlar-icin-calisacagiz-1070126797.html
HÜDA PAR: Bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız
HÜDA PAR: Bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Yunus Emiroğlu, partilerine ilişkin açıklamalarda bulunan bazı siyasilere yönelik, "İlla bizimle rekabet edecekseniz en... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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hüda-par
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Emiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin ardından Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin de HÜDA PAR'ı hedef almaya başladığını belirtti.İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partisine yönelik beyanlarına tepki gösteren Emiroğlu, "Geçmişleri karanlık bazı sözde siyasetçiler, kirli yüzlerini perdelemek için dürüst siyaseti ilke edinen HÜDA PAR'ımıza yönelik karalama kampanyalarıyla ahlaksızca itibar suikastı ve haysiyet cellatlığı yapmaktadırlar. CHP, HDP derken şimdi de kumar masasından kalktıktan sonra kumpas masasına oturtulan İYİ Parti yetkilileri görevi devraldı." görüşünü paylaştı.Türkiye'de kimi siyasi çevrelerin kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmediğini belirten Emiroğlu, tarafgirlik ve çıkar üzerine siyaset yapmayı meslek edinenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de sadece yalan, iftira ve kara propaganda üretmekle meşgul olduklarını ifade etti.'Aydınlık yarınlar için çalışacağız'HÜDA PAR'a yönelik suçlamaların tek bir somut delile dayanmadığını anlatan Emiroğlu, "İddialarınızı ispat eden bir mahkeme kararı var mı? Katillerden söz edecekseniz katilleri uzakta aramayın, en yanı başınızdakilere bakmanız yeterli. Faili meçhullerle meşhur geçmişinize bakmanız yeterli." değerlendirmesini yaptı.HÜDA PAR'a yönelik kirli bir algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Yunus Emiroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:
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hüda-par, chp, iyi parti, cumhur ittifakı

HÜDA PAR: Bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız

19:16 24.04.2023
© AAHür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Yunus Emiroğlu
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Yunus Emiroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Yunus Emiroğlu, partilerine ilişkin açıklamalarda bulunan bazı siyasilere yönelik, "İlla bizimle rekabet edecekseniz en azından asgari siyasi nezaket dahilinde rekabet ediniz. Şunu bilin ki bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Emiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin ardından Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin de HÜDA PAR'ı hedef almaya başladığını belirtti.
İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partisine yönelik beyanlarına tepki gösteren Emiroğlu, "Geçmişleri karanlık bazı sözde siyasetçiler, kirli yüzlerini perdelemek için dürüst siyaseti ilke edinen HÜDA PAR'ımıza yönelik karalama kampanyalarıyla ahlaksızca itibar suikastı ve haysiyet cellatlığı yapmaktadırlar. CHP, HDP derken şimdi de kumar masasından kalktıktan sonra kumpas masasına oturtulan İYİ Parti yetkilileri görevi devraldı." görüşünü paylaştı.
Türkiye'de kimi siyasi çevrelerin kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmediğini belirten Emiroğlu, tarafgirlik ve çıkar üzerine siyaset yapmayı meslek edinenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de sadece yalan, iftira ve kara propaganda üretmekle meşgul olduklarını ifade etti.

'Aydınlık yarınlar için çalışacağız'

HÜDA PAR'a yönelik suçlamaların tek bir somut delile dayanmadığını anlatan Emiroğlu, "İddialarınızı ispat eden bir mahkeme kararı var mı? Katillerden söz edecekseniz katilleri uzakta aramayın, en yanı başınızdakilere bakmanız yeterli. Faili meçhullerle meşhur geçmişinize bakmanız yeterli." değerlendirmesini yaptı.
HÜDA PAR'a yönelik kirli bir algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Yunus Emiroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Kamufle etmeye çalıştığınız gerçek yüzünüzü 1990'lı yıllardaki faili meçhullerden ve 28 Şubat sürecinde darbecilerin hizasında saf tutmanızdan tanıyoruz. On binlerce insanın kanına girmiş bir örgütü alenen savunanlarla kahve içme iştiyakınızdan biliyoruz. Neyi örtmeye çalışıyorsunuz? Eski bir bakanın sizi tehdit ettiği dosyada neler var? Partinizden istifa edenlerin FETÖ ile bağlantılarınıza işaret etmesine dair ne diyeceksiniz? HÜDA PAR'a saldırmayı bırakın da masaya oturup kalkmanızdaki kararsızlığınızı kimler karara bağladı, onu anlatın. Milletimiz nazarında yaşadığınız irtifa kaybına karşı çaresizliğinizi HÜDA PAR'a saldırarak örtbas etmekten vazgeçin. Tuttuğunuz yol da yol değil, bunu da bilin! İlla bizimle rekabet edecekseniz en azından asgari siyasi nezaket dahilinde rekabet ediniz. Şunu bilin ki bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız."
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