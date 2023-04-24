https://sputniknews.com.tr/20230424/hdpli-oluc-pervin-buldan-o-sozleri-yanlis-anlasilmalari-gidermek-icin-soyledi-1070172024.html
HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
HDP'li Oluç, Pervin Buldan’ın “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” sözlerinin TİP ile Yeşil... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:05+0300
2023-04-24T23:05+0300
2023-04-25T17:08+0300
yolcu yolunda gerek
pervin buldan
saruhan oluç
halkların demokratik partisi (hdp)
ittifak
fatih polat
radyo
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HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
Seçime 3 haftadan kısa zaman kaldı. Partilerin ve liderlerin seçim çalışmaları sürüyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ise Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi arsaında anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların ne anlama geldiğini, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında değerlendiriyor...
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu. Ortak liste tartışmalarıyla başlayan fikir ayrılıkları sonunda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” ifadelerini kullandı.Fatih Polat: TİP, bildirilerini dağıtırken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da logosunu kullanıyorKonuya ilişkin Radyo Sputnik’e konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 2019 yerel seçimlerini hatırlattı. O seçimde verilen ‘birlik’ mesajlarını halkın ödüllendirdiğini söyleyen Polat, “Dolayısıyla bu tür ittifakı güçlendirici, halk açısından umut olan bir dil kullanmak önemli olan” ifadelerini kullandı:Saruhan Oluç: İttifakta bir yarılma söz konusu değilHalkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da konuya ilişkin konuştu. Oluç, ittifakta bir yarılma olmadığını söyleyerek Buldan’ın sözlerinin bir yanlış anlaşılmayı gidermek maksatlı söylendiğini ifade etti:‘Parti politikaları bir iki kişiyle değişmez, ortak müzakerelerle oluşturulan politikalardır'Yeşil Sol Parti’den Hasan Cemal ve Cengiz Çandar’ın aday gösterilmesine ilişkin de konuşan Oluç, parti politikalarının bir iki kişiyle değişmeyeceğini, ortak müzakereler sonucu oluşan politikalar olduğunu ifade etti. Oluç “Burada büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu:
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
pervin buldan, saruhan oluç, halkların demokratik partisi (hdp), ittifak, fatih polat, аудио, radyo
pervin buldan, saruhan oluç, halkların demokratik partisi (hdp), ittifak, fatih polat, аудио, radyo
HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
23:05 24.04.2023 (güncellendi: 17:08 25.04.2023) Abone ol
HDP'li Oluç, Pervin Buldan’ın “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” sözlerinin TİP ile Yeşil Sol arasında bir çözülmenin işareti olmadığını, ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaları gidermek maksatlı olduğunu söyledi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu. Ortak liste tartışmalarıyla başlayan fikir ayrılıkları sonunda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” ifadelerini kullandı.
Fatih Polat: TİP, bildirilerini dağıtırken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da logosunu kullanıyor
Konuya ilişkin Radyo Sputnik’e konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 2019 yerel seçimlerini hatırlattı. O seçimde verilen ‘birlik’ mesajlarını halkın ödüllendirdiğini söyleyen Polat, “Dolayısıyla bu tür ittifakı güçlendirici, halk açısından umut olan bir dil kullanmak önemli olan” ifadelerini kullandı:
“Bu ittifakın kendisi başlı başlına yeni dönem açısından önemli bir imkan. Üçüncü seçenek. Ben üçüncü yol kavramını tercih etmiyorum, Tony Blair’in liberal çizgisini anımsattığı için. Yeşiller Sol’un çatısından giren partiler ve hareketler var, diğer yandan TİP de ittifak yapmış olan bir diğer parti. TİP, bildirilerini dağıtırken zaten Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da logosunu kullanıyor. Toplam oylar, gerek Yeşiller Sol’un gerek TİP’in alacağı oylar, bu ittifakın oyu olacak. Her şeyden önce yapılan araştırmalar bir baraj sorunu olmadığını ortaya koyuyor. Ama önümüzdeki dönemin psikolojisi ve toplumsal mücadelenin ihtiyaçlarına bakınca daha yapıcı bir dil kullanmak en doğrusu.”
Saruhan Oluç: İttifakta bir yarılma söz konusu değil
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da konuya ilişkin konuştu. Oluç, ittifakta bir yarılma olmadığını söyleyerek Buldan’ın sözlerinin bir yanlış anlaşılmayı gidermek maksatlı söylendiğini ifade etti:
“İttifakta bir yarılma söz konusu değil. Saha çalışmasında çeşitli şekillerde yanlış anlamalara yol açan konular var. Pervin Hanım o konuları gidermek için bu sözleri söyledi. Yoksa ittifak içi bir kapışma söz konusu değil. Kimi yerlerde karşımıza çıkıyor; iki parti de ittifak içinde olduğu için bazı yerlerde ikisine de mühür vurmak gerektiği gibi düşünceler var. Halbuki geçerli sayılması için tek partiye vurulması lazım. Herhangi bir tartışma sürmüyor.”
‘Parti politikaları bir iki kişiyle değişmez, ortak müzakerelerle oluşturulan politikalardır'
Yeşil Sol Parti’den Hasan Cemal ve Cengiz Çandar’ın aday gösterilmesine ilişkin de konuşan Oluç, parti politikalarının bir iki kişiyle değişmeyeceğini, ortak müzakereler sonucu oluşan politikalar olduğunu ifade etti. Oluç “Burada büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu:
“Kimi zaman ittifak kimi zaman bileşen adaylarımız oluyor. Bunlar geçmişte HDP üyesi olmasa da aday olabiliyor. Her kişinin şüphesiz bir katkısı olacaktır diye bakıyoruz. Genel olarak, bu yaklaşımımız bakidir, ben hâlâ HDP’nin grup başkanvekili olarak konuşuyorum ama aynısı YSP için de geçerli. Parti politikaları bir iki kişiyle değişmez. Bu tür şeyler geçmişte bizim partimizde yaşandı ama bunu yapmak isteyen kişiler başarılı olamadı. Ortak müzakerelere oluşturulan politikalardır bunlar. Burada çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum.”