https://sputniknews.com.tr/20230424/hdpli-oluc-pervin-buldan-o-sozleri-yanlis-anlasilmalari-gidermek-icin-soyledi-1070172024.html

HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi

HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi

HDP'li Oluç, Pervin Buldan’ın “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” sözlerinin TİP ile Yeşil... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:05+0300

2023-04-24T23:05+0300

2023-04-25T17:08+0300

yolcu yolunda gerek

pervin buldan

saruhan oluç

halkların demokratik partisi (hdp)

ittifak

fatih polat

radyo

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HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi Seçime 3 haftadan kısa zaman kaldı. Partilerin ve liderlerin seçim çalışmaları sürüyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ise Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi arsaında anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların ne anlama geldiğini, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında değerlendiriyor...

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu. Ortak liste tartışmalarıyla başlayan fikir ayrılıkları sonunda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” ifadelerini kullandı.Fatih Polat: TİP, bildirilerini dağıtırken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da logosunu kullanıyorKonuya ilişkin Radyo Sputnik’e konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 2019 yerel seçimlerini hatırlattı. O seçimde verilen ‘birlik’ mesajlarını halkın ödüllendirdiğini söyleyen Polat, “Dolayısıyla bu tür ittifakı güçlendirici, halk açısından umut olan bir dil kullanmak önemli olan” ifadelerini kullandı:Saruhan Oluç: İttifakta bir yarılma söz konusu değilHalkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da konuya ilişkin konuştu. Oluç, ittifakta bir yarılma olmadığını söyleyerek Buldan’ın sözlerinin bir yanlış anlaşılmayı gidermek maksatlı söylendiğini ifade etti:‘Parti politikaları bir iki kişiyle değişmez, ortak müzakerelerle oluşturulan politikalardır'Yeşil Sol Parti’den Hasan Cemal ve Cengiz Çandar’ın aday gösterilmesine ilişkin de konuşan Oluç, parti politikalarının bir iki kişiyle değişmeyeceğini, ortak müzakereler sonucu oluşan politikalar olduğunu ifade etti. Oluç “Burada büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu:

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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pervin buldan, saruhan oluç, halkların demokratik partisi (hdp), ittifak, fatih polat, аудио, radyo