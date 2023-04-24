HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230424/hdpli-oluc-pervin-buldan-o-sozleri-yanlis-anlasilmalari-gidermek-icin-soyledi-1070172024.html
HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
HDP'li Oluç, Pervin Buldan’ın “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” sözlerinin TİP ile Yeşil... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:05+0300
2023-04-25T17:08+0300
yolcu yolunda gerek
pervin buldan
saruhan oluç
halkların demokratik partisi (hdp)
ittifak
fatih polat
radyo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070171877_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_c10f7d3ef8062a83ba7c68d070712755.jpg
HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
Seçime 3 haftadan kısa zaman kaldı. Partilerin ve liderlerin seçim çalışmaları sürüyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ise Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi arsaında anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların ne anlama geldiğini, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında değerlendiriyor...
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu. Ortak liste tartışmalarıyla başlayan fikir ayrılıkları sonunda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” ifadelerini kullandı.Fatih Polat: TİP, bildirilerini dağıtırken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da logosunu kullanıyorKonuya ilişkin Radyo Sputnik’e konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 2019 yerel seçimlerini hatırlattı. O seçimde verilen ‘birlik’ mesajlarını halkın ödüllendirdiğini söyleyen Polat, “Dolayısıyla bu tür ittifakı güçlendirici, halk açısından umut olan bir dil kullanmak önemli olan” ifadelerini kullandı:Saruhan Oluç: İttifakta bir yarılma söz konusu değilHalkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da konuya ilişkin konuştu. Oluç, ittifakta bir yarılma olmadığını söyleyerek Buldan’ın sözlerinin bir yanlış anlaşılmayı gidermek maksatlı söylendiğini ifade etti:‘Parti politikaları bir iki kişiyle değişmez, ortak müzakerelerle oluşturulan politikalardır'Yeşil Sol Parti’den Hasan Cemal ve Cengiz Çandar’ın aday gösterilmesine ilişkin de konuşan Oluç, parti politikalarının bir iki kişiyle değişmeyeceğini, ortak müzakereler sonucu oluşan politikalar olduğunu ifade etti. Oluç “Burada büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070171877_178:0:711:400_1920x0_80_0_0_d874036b0d168b240ab98ef87330351d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pervin buldan, saruhan oluç, halkların demokratik partisi (hdp), ittifak, fatih polat, аудио, radyo
pervin buldan, saruhan oluç, halkların demokratik partisi (hdp), ittifak, fatih polat, аудио, radyo

HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi

23:05 24.04.2023 (güncellendi: 17:08 25.04.2023)
YOLCU YOLUNDA GEREK
HDP'li Oluç: Pervin Buldan o sözleri yanlış anlaşılmaları gidermek için söyledi
Abone olTelegram
Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
Tüm yazılar
HDP'li Oluç, Pervin Buldan’ın “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” sözlerinin TİP ile Yeşil Sol arasında bir çözülmenin işareti olmadığını, ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaları gidermek maksatlı olduğunu söyledi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu. Ortak liste tartışmalarıyla başlayan fikir ayrılıkları sonunda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'ye yarar. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur, sakın aldanmayın” ifadelerini kullandı.

Fatih Polat: TİP, bildirilerini dağıtırken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da logosunu kullanıyor

Konuya ilişkin Radyo Sputnik’e konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 2019 yerel seçimlerini hatırlattı. O seçimde verilen ‘birlik’ mesajlarını halkın ödüllendirdiğini söyleyen Polat, “Dolayısıyla bu tür ittifakı güçlendirici, halk açısından umut olan bir dil kullanmak önemli olan” ifadelerini kullandı:
“Bu ittifakın kendisi başlı başlına yeni dönem açısından önemli bir imkan. Üçüncü seçenek. Ben üçüncü yol kavramını tercih etmiyorum, Tony Blair’in liberal çizgisini anımsattığı için. Yeşiller Sol’un çatısından giren partiler ve hareketler var, diğer yandan TİP de ittifak yapmış olan bir diğer parti. TİP, bildirilerini dağıtırken zaten Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da logosunu kullanıyor. Toplam oylar, gerek Yeşiller Sol’un gerek TİP’in alacağı oylar, bu ittifakın oyu olacak. Her şeyden önce yapılan araştırmalar bir baraj sorunu olmadığını ortaya koyuyor. Ama önümüzdeki dönemin psikolojisi ve toplumsal mücadelenin ihtiyaçlarına bakınca daha yapıcı bir dil kullanmak en doğrusu.”

Saruhan Oluç: İttifakta bir yarılma söz konusu değil

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da konuya ilişkin konuştu. Oluç, ittifakta bir yarılma olmadığını söyleyerek Buldan’ın sözlerinin bir yanlış anlaşılmayı gidermek maksatlı söylendiğini ifade etti:
“İttifakta bir yarılma söz konusu değil. Saha çalışmasında çeşitli şekillerde yanlış anlamalara yol açan konular var. Pervin Hanım o konuları gidermek için bu sözleri söyledi. Yoksa ittifak içi bir kapışma söz konusu değil. Kimi yerlerde karşımıza çıkıyor; iki parti de ittifak içinde olduğu için bazı yerlerde ikisine de mühür vurmak gerektiği gibi düşünceler var. Halbuki geçerli sayılması için tek partiye vurulması lazım. Herhangi bir tartışma sürmüyor.”

‘Parti politikaları bir iki kişiyle değişmez, ortak müzakerelerle oluşturulan politikalardır'

Yeşil Sol Parti’den Hasan Cemal ve Cengiz Çandar’ın aday gösterilmesine ilişkin de konuşan Oluç, parti politikalarının bir iki kişiyle değişmeyeceğini, ortak müzakereler sonucu oluşan politikalar olduğunu ifade etti. Oluç “Burada büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu:
“Kimi zaman ittifak kimi zaman bileşen adaylarımız oluyor. Bunlar geçmişte HDP üyesi olmasa da aday olabiliyor. Her kişinin şüphesiz bir katkısı olacaktır diye bakıyoruz. Genel olarak, bu yaklaşımımız bakidir, ben hâlâ HDP’nin grup başkanvekili olarak konuşuyorum ama aynısı YSP için de geçerli. Parti politikaları bir iki kişiyle değişmez. Bu tür şeyler geçmişte bizim partimizde yaşandı ama bunu yapmak isteyen kişiler başarılı olamadı. Ortak müzakerelere oluşturulan politikalardır bunlar. Burada çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала