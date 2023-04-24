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https://sputniknews.com.tr/20230424/gaziantep-valiliginden-imamoglu-aciklamasi-mitingi-yasaklamadik-1070133919.html
Gaziantep Valiliği'nden İmamoğlu açıklaması: Mitingi yasaklamadık
Gaziantep Valiliği'nden İmamoğlu açıklaması: Mitingi yasaklamadık
Gaziantep Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte yapmayı planladığı mitingin yasaklandığı yönündeki haberlerin gerçeği... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:47+0300
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2023 türkiye seçimleri
gaziantep
ekrem imamoğlu
seçim
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın mecralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep'te yapacağı mitingin Vali Davut Gül tarafından yasaklandığına yönelik haberler üzerine açıklama ihtiyacının oluştuğu belirtildi.2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahlarının, ilgililerin görüşleri alınarak her yıl ocak ayında valilik tarafından belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:
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gaziantep, ekrem imamoğlu, seçim

Gaziantep Valiliği'nden İmamoğlu açıklaması: Mitingi yasaklamadık

23:47 24.04.2023
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Gaziantep Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte yapmayı planladığı mitingin yasaklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın mecralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep'te yapacağı mitingin Vali Davut Gül tarafından yasaklandığına yönelik haberler üzerine açıklama ihtiyacının oluştuğu belirtildi.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahlarının, ilgililerin görüşleri alınarak her yıl ocak ayında valilik tarafından belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:
"2023 yılında 18.01.2023 tarihli olur ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve Valiliğimiz resmi internet sitesinde ilan edilerek basına duyurulmuş ve tüm siyasi partilere tebliğ edilmiştir. Valiliğimiz hiçbir siyasi partinin miting yapmasını yasaklamamıştır. Mevcut yasal çerçevede bütün siyasi partilere daha önceden mevzuat gereği belirlenen alan tahsis edilmekte ve güvenlikleri sağlanmaktadır."
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