Gaziantep Valiliği'nden İmamoğlu açıklaması: Mitingi yasaklamadık

"2023 yılında 18.01.2023 tarihli olur ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve Valiliğimiz resmi internet sitesinde ilan edilerek basına duyurulmuş ve tüm siyasi partilere tebliğ edilmiştir. Valiliğimiz hiçbir siyasi partinin miting yapmasını yasaklamamıştır. Mevcut yasal çerçevede bütün siyasi partilere daha önceden mevzuat gereği belirlenen alan tahsis edilmekte ve güvenlikleri sağlanmaktadır."