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Fuat Oktay: Yüz yıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa yüz yıl sonra da aynı kararlılıktadır
Fuat Oktay: Yüz yıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa yüz yıl sonra da aynı kararlılıktadır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki yüz yıl önce bu millet nasıl tek yumruk... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T18:07+0300
2023-04-24T18:07+0300
politika
fuat oktay
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Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, Etimesgut ilçesinde ziyaret ettiği esnafa bol kazançlar diledi. Vatandaşlarla sohbet eden Oktay, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri dinledi ve şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi.Daha sonra Elvan Mahallesi'nde "Çocuklarla Elvan'da Şenlik Var" etkinliğine katılan Oktay, yaptığı konuşmada, milletin desteğiyle güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.Oktay, Türkiye Yüzyılı'na girildiğini, 14 Mayıs'a hep birlikte ve şenlik havasında yürüdüklerini belirterek, çocuklara çok daha güzel bir Türkiye bırakacaklarını, gelecek neslin dünyada daha fazla söz sahibi olacağını ifade etti.Türkiye'nin bağımsızlığını özellikle gençler için istediklerini dile getiren Oktay, "Yüz yıl önce bunun için kan döktük. Bunun için can verdik. Gencimizle yaşlımızla, kadınımızla erkeğimizle, varımızla yoğumuzla bu ülkeyi başkalarına yar etmedik. Yüz yıl sonra bugün de yar etmeyeceğiz. Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki yüz yıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa kanını, canını, malını verme pahasına bir karış toprağını vermediyse yüz yıl sonra da aynı kararlılıktadır. Biz, hamdolsun genç ve çocuklarımızda da bu kararlılığı görüyoruz." dedi.Oktay, okullarda artık ortalama 20-25 kişilik sınıflarda eğitim yapıldığını anlatarak, gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri için her türlü teşviki verdiklerini ve uygun vadeyle faizsiz kredi sağladıklarını kaydetti.Konuşmasının ardından Oktay, çocuklara oyuncak hediye etti.Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve partililer de katıldı.
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fuat oktay

Fuat Oktay: Yüz yıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa yüz yıl sonra da aynı kararlılıktadır

18:07 24.04.2023
© AAAnkara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki yüz yıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa kanını, canını, malını verme pahasına bir karış toprağını vermediyse yüz yıl sonra da aynı kararlılıktadır." dedi.
Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, Etimesgut ilçesinde ziyaret ettiği esnafa bol kazançlar diledi. Vatandaşlarla sohbet eden Oktay, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri dinledi ve şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi.
Daha sonra Elvan Mahallesi'nde "Çocuklarla Elvan'da Şenlik Var" etkinliğine katılan Oktay, yaptığı konuşmada, milletin desteğiyle güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.
Oktay, Türkiye Yüzyılı'na girildiğini, 14 Mayıs'a hep birlikte ve şenlik havasında yürüdüklerini belirterek, çocuklara çok daha güzel bir Türkiye bırakacaklarını, gelecek neslin dünyada daha fazla söz sahibi olacağını ifade etti.
Türkiye'nin bağımsızlığını özellikle gençler için istediklerini dile getiren Oktay, "Yüz yıl önce bunun için kan döktük. Bunun için can verdik. Gencimizle yaşlımızla, kadınımızla erkeğimizle, varımızla yoğumuzla bu ülkeyi başkalarına yar etmedik. Yüz yıl sonra bugün de yar etmeyeceğiz. Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki yüz yıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa kanını, canını, malını verme pahasına bir karış toprağını vermediyse yüz yıl sonra da aynı kararlılıktadır. Biz, hamdolsun genç ve çocuklarımızda da bu kararlılığı görüyoruz." dedi.
Oktay, okullarda artık ortalama 20-25 kişilik sınıflarda eğitim yapıldığını anlatarak, gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri için her türlü teşviki verdiklerini ve uygun vadeyle faizsiz kredi sağladıklarını kaydetti.
Konuşmasının ardından Oktay, çocuklara oyuncak hediye etti.
Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve partililer de katıldı.
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