https://sputniknews.com.tr/20230424/fransada-cips-paketini-cakmakla-acmaya-calisan-sahis-binayi-yakti-1070133455.html
Cips paketini açmaya çalışırken binayı yaktı
Cips paketini açmaya çalışırken binayı yaktı
Fransa'nın Rhone bölgesinde bir kişinin, yiyeceği cipsin paketini çakmakla açmaya çalışırken yanlışlıkla oturduğu binayı yaktığı belirlendi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:27+0300
2023-04-24T23:27+0300
2023-04-24T23:28+0300
yaşam
cips
patlama
fransa
çakmak
yangın
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Fransız basınındaki haberlere göre, şubat ayında bir kişi, Villefranche-sur-Saene kentinde aldığı cips paketini çakmakla açmaya çalışırken oturduğu dairede yangın çıkmasına neden oldu.Vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan kişinin sebep olduğu yangının nedeni, daha sonra yapılan soruşturma neticesinde anlaşıldı.Ülkenin Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saene kentinde, 27 Şubat'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler yayılarak binada büyük hasara yol açmıştı.
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cips, patlama, fransa, çakmak, yangın
cips, patlama, fransa, çakmak, yangın
Cips paketini açmaya çalışırken binayı yaktı
23:27 24.04.2023 (güncellendi: 23:28 24.04.2023) Abone ol
Fransa'nın Rhone bölgesinde bir kişinin, yiyeceği cipsin paketini çakmakla açmaya çalışırken yanlışlıkla oturduğu binayı yaktığı belirlendi.
Fransız basınındaki haberlere göre, şubat ayında bir kişi, Villefranche-sur-Saene kentinde aldığı cips paketini çakmakla açmaya çalışırken oturduğu dairede yangın çıkmasına neden oldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan kişinin sebep olduğu yangının nedeni, daha sonra yapılan soruşturma neticesinde anlaşıldı.
Ülkenin Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saene kentinde, 27 Şubat'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler yayılarak binada büyük hasara yol açmıştı.