https://sputniknews.com.tr/20230424/fly-dubai-ucagi-katmandu-havaalanindan-kalkarken-alev-aldi-1070127601.html
Fly Dubai uçağı Katmandu havalimanından kalkarken alev aldı
Fly Dubai uçağı Katmandu havalimanından kalkarken alev aldı
Fly Dubai uçağının Katmandu havalimanından kalkarken alev aldığı ve iniş yapmaya çalıştığı belirtildi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T19:43+0300
2023-04-24T19:43+0300
2023-04-24T19:59+0300
dubai
uçak
dünya
alev almak
asya
asya & pasifik
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Ani haber ajansı, Nepal'in başkenti Katmandu'da havalimanından kalkan Fly Dubai uçağının kalkış sırasında alev aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada “Fly Dubai uçağı Katmandu Havalimanı’ndan kalkarken alev aldı ve iniş yapmaya çalışıyor. İtfaiye araçları pistte bekliyor” ifadeleri yer aldı.Uçağı tipi, uçuş sayısı ve yolcu sayısı henüz belirtilmedi.
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dubai, uçak, alev almak, asya, asya & pasifik
dubai, uçak, alev almak, asya, asya & pasifik
Fly Dubai uçağı Katmandu havalimanından kalkarken alev aldı
19:43 24.04.2023 (güncellendi: 19:59 24.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fly Dubai uçağının Katmandu havalimanından kalkarken alev aldığı ve iniş yapmaya çalıştığı belirtildi.
Ani haber ajansı, Nepal'in başkenti Katmandu'da havalimanından kalkan Fly Dubai uçağının kalkış sırasında alev aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada “Fly Dubai uçağı Katmandu Havalimanı’ndan kalkarken alev aldı ve iniş yapmaya çalışıyor. İtfaiye araçları pistte bekliyor” ifadeleri yer aldı.
Uçağı tipi, uçuş sayısı ve yolcu sayısı henüz belirtilmedi.