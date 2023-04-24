https://sputniknews.com.tr/20230424/fatih-terim-hastanede-operasyon-gecirdi-1070128991.html
Fatih Terim hastanede operasyon geçirdi
Fatih Terim hastanede operasyon geçirdi
Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim sabah saatlerinde hastaneye giderek 15 dakikalık polip temizleme işlemi... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:41+0300
2023-04-24T20:41+0300
2023-04-24T20:43+0300
spor
fatih terim
ameliyat
hastane
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Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Maslak'ta özel bir hastaneye gelen Fatih Terim'e 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirildi.Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından "Fatih Hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fatih terim, ameliyat, hastane
fatih terim, ameliyat, hastane
Fatih Terim hastanede operasyon geçirdi
20:41 24.04.2023 (güncellendi: 20:43 24.04.2023) Abone ol
Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim sabah saatlerinde hastaneye giderek 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirdi.
Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Maslak'ta özel bir hastaneye gelen Fatih Terim'e 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirildi.
Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından "Fatih Hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.