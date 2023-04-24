https://sputniknews.com.tr/20230424/fatih-terim-hastanede-operasyon-gecirdi-1070128991.html

Fatih Terim hastanede operasyon geçirdi

Fatih Terim hastanede operasyon geçirdi

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim sabah saatlerinde hastaneye giderek 15 dakikalık polip temizleme işlemi... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fatih terim

ameliyat

hastane

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Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Maslak'ta özel bir hastaneye gelen Fatih Terim'e 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirildi.Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından "Fatih Hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

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fatih terim, ameliyat, hastane