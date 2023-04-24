https://sputniknews.com.tr/20230424/eski-lubnan-disisleri-bakani-abd-bmni-kurallara-aykiri-kararlar-almak-icin-kullaniyor-1070130677.html

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: ABD, BM’ni kurallara aykırı kararlar almak için kullanıyor

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: ABD, BM’ni kurallara aykırı kararlar almak için kullanıyor

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, ABD’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki Genel Merkezi’ni uluslararası kurallara aykırı kararlar almak için... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T21:51+0300

2023-04-24T21:51+0300

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Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin çalışmalarına katılmak isteyen Rus gazetecilere vize vermeme kararını değerlendirdi.Mansur, “İfade özgürlüğü söz konusu değil. ABD’nin Rus gazetecilere vize vermeme kararı dostane bir hareket değil. BM Genel Merkezi’ni, bu uluslararası örgütün kendi hükümlerine aykırı kararlar almak için kullanıyorlar. Rusya, Güvenlik Konseyi’nin en büyük üyelerinden biri, misyonu oldukça büyük. Bu nedenle ABD’nin vize vermemesi anormal ve kabul edilemez” dedi.Lübnanlı diplomat, “Bu sıradan bir ziyaret değil ki. BM Güvenlik Konseyi’nin veya genel olarak BM’nin çalışmalar hakkında bilgi verecek kişilerden bahsediyoruz. Genel Merkez’in orada bulunması, ABD idaresinin böyle keyfi ve ayrımcı kararlar alabileceği anlamına gelmiyor. Böyle şeyler oluyorsa o zaman bu uluslararası örgütün ne anlamı var?” ifadelerini kullandı.

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