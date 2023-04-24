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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/erdogandan-esnaf-icin-otv-aciklamasi-1070113000.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
türkiye
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te halka hitap etti:Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, seçim, türkiye, cumhurbaşkanı, muhalefet
recep tayyip erdoğan, seçim, türkiye, cumhurbaşkanı, muhalefet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek

14:36 24.04.2023 (güncellendi: 15:33 24.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te halka hitap etti:
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz.
Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.
Gençler, evliliğe karşı durmak yok ha, bu LGBT'cilere bakmayın CHP, İYİ Parti LGBT'ci.
Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey.
Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.
(Karadeniz gazı) Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız.
Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız.
Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız.
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