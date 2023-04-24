https://sputniknews.com.tr/20230424/erbakan-biz-borctan-kurtulmaya-calisiyoruz-sen-300-milyar-dolar-borc-getiriyorsun-1070131483.html

Erbakan: Biz borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar borç getiriyorsun

Erbakan: Biz borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar borç getiriyorsun

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırım vaadine yönelik, "Faizden kurtulmaya yönelik... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T22:13+0300

2023-04-24T22:13+0300

2023-04-24T22:14+0300

fatih erbakan

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

borç

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi. Esnaf ziyaretinin ardından Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Binasını ziyaret eden Erbakan, burada bir konuşma gerçekleştirdi.Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'de siyasetin önemli ve kilit partisi haline geldiğini belirterek, “Böyle bir noktada, bu ülkeyi, bu vatanı, bu devleti, yedili karanlık masaya yedili kaos masasına teslim etmeye vesile olmamak adına Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar aldık. Bu kararımız son derece stratejik bir karardır ülkemiz için milletimiz için alınmış bir karardır ve kazanımlarımızın kaybedilmesine fırsat vermemek adına alınmış bir karardır” ifadelerini kullandı.Çocukların Kur’an-ı Kerim kurslarına gitmelerini “çağ dışı davranış” olarak niteleyenler olduğunu söyleyen Erbakan, “'Okul öncesi 5 yaşında bir çocuğa Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağ dışı bir davranıştır' diyorlar. Bin sene boyunca İslam'a bayraktarlık etmiş bir ecdadın torunları bu millet. Kur'an için, ezan için, bayrak için şehit düşmüş, savaşlar vermiş, şehit kanıyla sulanmış topraklarda yaşayan bir millet elbette ki çocuğuna Kur'an öğretecek, elbette ki çocuğuna dinini öğretecektir. Öbür taraftan ‘Ayasofya'nın müze olarak kalması lazımdır’ diyenler var ‘Ayasofya'nın cami olması yerinde bir hareket olmadı’ diyenler var. Düşünebiliyor musunuz daha şimdi bu aziz milletin oylarına ihtiyaçları olduğu sırada bunları söylerlerse yarın bir gün iş başına gelince neler yaparlar siz düşünün” değerlendirmesinde bulundu.'Biz borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar borç getiriyorsun'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar gelir vaadini de gündemine alan Erbakan, “Ekonomi ile ilgili ortada bir kaynak paketi yokken, ortada bir çözüm önerisi yokken, üretimi, istihdamı ve ihracatı yükseltmeye yönelik, Amerikan dolarına bağımlılıktan kurtulmaya yönelik, faizden kurtulmaya yönelik, adil paylaşıma yönelik somut bir çözüm önerisi, bir proje yokken üstüne 'ben Londra'dan, Amerika'dan 300 milyar dolar borç para buldum ve bu borçla size hizmet edeceğim' diyor. Bizim zaten borcumuz var ve biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen de bunun üstüne 300 milyar dolar borç getireceğim diyorsun” şeklinde konuştu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın düşük faizle daha büyük krediler alınmasına ilişkin söylemlerine de değinen Erbakan şunları söyledi:

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fatih erbakan, kemal kılıçdaroğlu, borç