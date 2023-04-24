https://sputniknews.com.tr/20230424/dunya-siddetli-jeomanyetik-firtinanin-etkisinde-1070129879.html
Dünya, şiddetli jeomanyetik fırtınanın etkisinde
Dünya, şiddetli jeomanyetik fırtınanın etkisinde
Rusya Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü, Güneş’te meydana gelen patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtınanın Dünya’yı etkisi altına aldığını belirtti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T21:32+0300
2023-04-24T21:32+0300
2023-04-24T21:32+0300
yaşam
st. petersburg
kuzey ışıkları
jeofizik
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Rusya Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü’nün açıklamasında, fırtınanın şiddetinin G4 derecesine sahip, yani maksimum (G5) seviyenin yalnızca bir tık altında olduğu kaydedildi. İnsanlar için tehlike yok, ancak bu Jeomanyetik fırtınalar teknolojiyi etkileyebilir. G4, şebekede voltaj istikrarsızlığına, sigortalarda ve elektrik sistemlerinde hasara yol açabilir. Ayrıca navigasyonda saatlerce sürebilen bozukluk yaşanabilir.St. Petersburg’da ‘Kuzey Işıkları’Rusya Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları’nın (Aurora Borealis) St. Petersburg semalarında gözlemlendiğini açıkladı.Bazı gözlemciler, Kuzey Işıkları’nın geçen gece Moskova dahil Rusya’nın genelinde görüldüğünü bildirdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
st. petersburg, kuzey ışıkları, jeofizik
st. petersburg, kuzey ışıkları, jeofizik
Dünya, şiddetli jeomanyetik fırtınanın etkisinde
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Rusya Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü, Güneş’te meydana gelen patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtınanın Dünya’yı etkisi altına aldığını belirtti.
Rusya Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü’nün açıklamasında, fırtınanın şiddetinin G4 derecesine sahip, yani maksimum (G5) seviyenin yalnızca bir tık altında olduğu kaydedildi.
İnsanlar için tehlike yok, ancak bu Jeomanyetik fırtınalar teknolojiyi etkileyebilir. G4, şebekede voltaj istikrarsızlığına, sigortalarda ve elektrik sistemlerinde hasara yol açabilir. Ayrıca navigasyonda saatlerce sürebilen bozukluk yaşanabilir.
St. Petersburg’da ‘Kuzey Işıkları’
Rusya Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları’nın (Aurora Borealis) St. Petersburg semalarında gözlemlendiğini açıkladı.
Bazı gözlemciler, Kuzey Işıkları’nın geçen gece Moskova dahil Rusya’nın genelinde görüldüğünü bildirdi.