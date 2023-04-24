https://sputniknews.com.tr/20230424/dunya-siddetli-jeomanyetik-firtinanin-etkisinde-1070129879.html

Dünya, şiddetli jeomanyetik fırtınanın etkisinde

Dünya, şiddetli jeomanyetik fırtınanın etkisinde

Rusya Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü, Güneş’te meydana gelen patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtınanın Dünya’yı etkisi altına aldığını belirtti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T21:32+0300

2023-04-24T21:32+0300

2023-04-24T21:32+0300

yaşam

st. petersburg

kuzey ışıkları

jeofizik

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Rusya Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü’nün açıklamasında, fırtınanın şiddetinin G4 derecesine sahip, yani maksimum (G5) seviyenin yalnızca bir tık altında olduğu kaydedildi. İnsanlar için tehlike yok, ancak bu Jeomanyetik fırtınalar teknolojiyi etkileyebilir. G4, şebekede voltaj istikrarsızlığına, sigortalarda ve elektrik sistemlerinde hasara yol açabilir. Ayrıca navigasyonda saatlerce sürebilen bozukluk yaşanabilir.St. Petersburg’da ‘Kuzey Işıkları’Rusya Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları’nın (Aurora Borealis) St. Petersburg semalarında gözlemlendiğini açıkladı.Bazı gözlemciler, Kuzey Işıkları’nın geçen gece Moskova dahil Rusya’nın genelinde görüldüğünü bildirdi.

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