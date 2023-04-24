https://sputniknews.com.tr/20230424/dunya-bankasi-ilk-kez-bir-turk-yoneticiyi-kara-listeye-aldi-1070094417.html

Dünya Bankası ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye aldı

Dünya Bankası ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye aldı

Bir dönem Türkiye’ye yatırım ya­pan en büyük fonlar­dan biri olarak bilinen Abraaj Capital'de yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T07:36+0300

2023-04-24T07:36+0300

2023-04-24T07:36+0300

ekonomi

dünya bankası

türkiye

kara liste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051868309_0:248:3201:2048_1920x0_80_0_0_91f4c4ff2300346583879005cf84aae0.jpg

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre 15 sene önce Türkiye’ye gelen, sağlık­tan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar bir çok ala­na 1 milyar dolardan fazla ya­tırım yapan Dubai mer­kezli Abraaj Capital, 2018 yı­lında yaşanan soruşturmalara uğradı. Kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici göz al­tına alındı, haklarında da­va açıldı.İddialara göre ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon do­larlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğra­tıldı. Naqfi’nin imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin kar­şılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Du­bai tarihinde rekor denebile­cek cezaya çarptırıldı. Bu ce­za 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para ce­zası oldu. Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.Alınan uluslararası ve ye­rel kararlar bununla da sınır­lı kalmadı. Önceki gün Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı.Deutsche Bank’ın eski CEO’suyduKararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nun yö­netiminde yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları nedeniyle yaptırı­ma tabi tuttu. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­ladı.ATFI'nin amacı, Türki­ye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Dünya Bankası’nın bu ka­rarının diğer uluslararası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabilir.Bir dönem ABR Am­ro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumların­da yöneticilik yapan Yorgan­cıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230331/dunya-bankasi-baskanligi-icin-tek-aday-belli-oldu-1068986228.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya bankası, türkiye, kara liste