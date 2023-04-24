https://sputniknews.com.tr/20230424/dr-kalkandeler-evliliklerde-biz-olabilmenin-yolu-sevgi-sefkat-takdir-ve-saygidan-geciyor-1070149657.html

Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor

Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor

Çiftlerin birbiriyle iletişim kurmadığı evliliklerin toplum için risk oluşturduğunu ifade eden Dr. Nihan Kalkandeler, araştırma sonuçlarını Radyo Sputnik... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:30+0300

2023-04-24T23:30+0300

2023-04-25T11:33+0300

yeni şeyler rehberi

evlilik

sosyolog

afet

yapay zeka

radyo

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Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor Bugün Yeni Şeyler Rehberi'nde, Teknokentlerin girişimcilere sağladığı faydaları, afetlerde şehirlerin görebileceği zararları belirlemek için yapılan sanal simülasyonları, deprem sonrası yapılacak yenilemelerde öne çıkabilecek yeşil binaları, karı kocanın birbiriyle konuşmamasıyla gelen sessiz evliliklerin dönüştüğü toplumsal sorunları alanında uzman konuklar ile birlikte Radyo Sputnik'te konuşacağız.

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Nihan Kalkandeler ve Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği araştırma görevlisi Gamze Nilsu Çolak konuk oldular.Dr. Kalkandeler, çiftlerin birbiriyle iletişim kurmadığı, eşlerin birbirlerine karşı güçlü bağlar hissetmediği, sıkılma hissi ve duygu yitiminin söz konusu olduğu ‘sessiz evliliklere’ dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Hayatımızın değişim, gelişim ve dönüşümlere gebe olduğunu biliyoruz. Bu değişimden aile düzeni ve çiftlerin ilişkileri de nasibini alıyor elbet. Evli çiftin arasındaki sevgi duygusunun da değişime uğraması kaçınılmaz bir durum haline geliyor. Arzu edilen değişim, çiftlerin sevgi dolu, olgun, birlikte büyüyen ve gelişen bir ilişki içerisinde olmalarıdır ve bu ancak karşılıklı çaba ile mümkündür. Eşlerin birlikte kurdukları yuvada aile bağları kuvvetlendikçe, beraberlik duyguları güven ve huzur ortamıyla desteklendikçe aralarındaki sevgi paylaşımı ve ilişkilerinin değeri de artmaktadır. Buradaki sihirli kelime ‘paylaşımdır’. Bu kelimenin sihrini korumak ise zor zanaat. Çünkü paylaşım demek ortaklık demektir oysaki sonu bireyselliğe çıkan bir paradoksun içinde kaybolan ‘ben merkezli’ bireyler, paylaşım kelimesinin gerekliliklerinden uzaklaşmış durumdalar. Başka bir ifade ile ‘Sen’in ve ‘Ben'in birleşip 'Biz'i oluşturamaması öne çıkıyor ve aile kalabilme gayreti de zarar görüyor. Yeni pratiklerimizde rol aldığımız sahnelerin adı ise ‘sessiz evlilik’ veya ‘boş kabuk evlilik’ oluyor.”‘Hayat arkadaşımız dahi olsa eşimizi kendi öyküsüyle kabul etmeye çalışmak önem arz ediyor’Mikro çevremizde bireysel temellere dayalı böylesi sessiz evlilikler olması ve örneklerinin git gide çoğalmasının artık makro bir sorun alanına doğru evrildiğini ifade eden Nihan Kalkandeler, çiftlere bazı tavsiyeler vererek cümlelerini şöyle sürdürdü:Nilsu Çolak: Bilişim uygulamaları ve yapay zeka ile afet sürecine hazırlık yapılabilirÜsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Gamze Nilsu Çolak özellikle doğal afetlerde önemi bir kez daha anlaşılan bilişim uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

evlilik, sosyolog, afet, yapay zeka, radyo, аудио