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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://sputniknews.com.tr/20230424/dr-kalkandeler-evliliklerde-biz-olabilmenin-yolu-sevgi-sefkat-takdir-ve-saygidan-geciyor-1070149657.html
Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor
Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor
Çiftlerin birbiriyle iletişim kurmadığı evliliklerin toplum için risk oluşturduğunu ifade eden Dr. Nihan Kalkandeler, araştırma sonuçlarını Radyo Sputnik... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:30+0300
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yeni şeyler rehberi
evlilik
sosyolog
afet
yapay zeka
radyo
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Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor
Bugün Yeni Şeyler Rehberi'nde, Teknokentlerin girişimcilere sağladığı faydaları, afetlerde şehirlerin görebileceği zararları belirlemek için yapılan sanal simülasyonları, deprem sonrası yapılacak yenilemelerde öne çıkabilecek yeşil binaları, karı kocanın birbiriyle konuşmamasıyla gelen sessiz evliliklerin dönüştüğü toplumsal sorunları alanında uzman konuklar ile birlikte Radyo Sputnik'te konuşacağız.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Nihan Kalkandeler ve Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği araştırma görevlisi Gamze Nilsu Çolak konuk oldular.Dr. Kalkandeler, çiftlerin birbiriyle iletişim kurmadığı, eşlerin birbirlerine karşı güçlü bağlar hissetmediği, sıkılma hissi ve duygu yitiminin söz konusu olduğu ‘sessiz evliliklere’ dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Hayatımızın değişim, gelişim ve dönüşümlere gebe olduğunu biliyoruz. Bu değişimden aile düzeni ve çiftlerin ilişkileri de nasibini alıyor elbet. Evli çiftin arasındaki sevgi duygusunun da değişime uğraması kaçınılmaz bir durum haline geliyor. Arzu edilen değişim, çiftlerin sevgi dolu, olgun, birlikte büyüyen ve gelişen bir ilişki içerisinde olmalarıdır ve bu ancak karşılıklı çaba ile mümkündür. Eşlerin birlikte kurdukları yuvada aile bağları kuvvetlendikçe, beraberlik duyguları güven ve huzur ortamıyla desteklendikçe aralarındaki sevgi paylaşımı ve ilişkilerinin değeri de artmaktadır. Buradaki sihirli kelime ‘paylaşımdır’. Bu kelimenin sihrini korumak ise zor zanaat. Çünkü paylaşım demek ortaklık demektir oysaki sonu bireyselliğe çıkan bir paradoksun içinde kaybolan ‘ben merkezli’ bireyler, paylaşım kelimesinin gerekliliklerinden uzaklaşmış durumdalar. Başka bir ifade ile ‘Sen’in ve ‘Ben'in birleşip 'Biz'i oluşturamaması öne çıkıyor ve aile kalabilme gayreti de zarar görüyor. Yeni pratiklerimizde rol aldığımız sahnelerin adı ise ‘sessiz evlilik’ veya ‘boş kabuk evlilik’ oluyor.”‘Hayat arkadaşımız dahi olsa eşimizi kendi öyküsüyle kabul etmeye çalışmak önem arz ediyor’Mikro çevremizde bireysel temellere dayalı böylesi sessiz evlilikler olması ve örneklerinin git gide çoğalmasının artık makro bir sorun alanına doğru evrildiğini ifade eden Nihan Kalkandeler, çiftlere bazı tavsiyeler vererek cümlelerini şöyle sürdürdü:Nilsu Çolak: Bilişim uygulamaları ve yapay zeka ile afet sürecine hazırlık yapılabilirÜsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Gamze Nilsu Çolak özellikle doğal afetlerde önemi bir kez daha anlaşılan bilişim uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:
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evlilik, sosyolog, afet, yapay zeka, radyo, аудио
evlilik, sosyolog, afet, yapay zeka, radyo, аудио

Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor

23:30 24.04.2023 (güncellendi: 11:33 25.04.2023)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dr. Kalkandeler: Evliliklerde 'biz' olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Çiftlerin birbiriyle iletişim kurmadığı evliliklerin toplum için risk oluşturduğunu ifade eden Dr. Nihan Kalkandeler, araştırma sonuçlarını Radyo Sputnik dinleyicilerine aktararak evli çiftler için, “Biz olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor” diyerek çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Nihan Kalkandeler ve Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği araştırma görevlisi Gamze Nilsu Çolak konuk oldular.
Dr. Kalkandeler, çiftlerin birbiriyle iletişim kurmadığı, eşlerin birbirlerine karşı güçlü bağlar hissetmediği, sıkılma hissi ve duygu yitiminin söz konusu olduğu ‘sessiz evliliklere’ dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Hayatımızın değişim, gelişim ve dönüşümlere gebe olduğunu biliyoruz. Bu değişimden aile düzeni ve çiftlerin ilişkileri de nasibini alıyor elbet. Evli çiftin arasındaki sevgi duygusunun da değişime uğraması kaçınılmaz bir durum haline geliyor. Arzu edilen değişim, çiftlerin sevgi dolu, olgun, birlikte büyüyen ve gelişen bir ilişki içerisinde olmalarıdır ve bu ancak karşılıklı çaba ile mümkündür. Eşlerin birlikte kurdukları yuvada aile bağları kuvvetlendikçe, beraberlik duyguları güven ve huzur ortamıyla desteklendikçe aralarındaki sevgi paylaşımı ve ilişkilerinin değeri de artmaktadır. Buradaki sihirli kelime ‘paylaşımdır’. Bu kelimenin sihrini korumak ise zor zanaat. Çünkü paylaşım demek ortaklık demektir oysaki sonu bireyselliğe çıkan bir paradoksun içinde kaybolan ‘ben merkezli’ bireyler, paylaşım kelimesinin gerekliliklerinden uzaklaşmış durumdalar. Başka bir ifade ile ‘Sen’in ve ‘Ben'in birleşip 'Biz'i oluşturamaması öne çıkıyor ve aile kalabilme gayreti de zarar görüyor. Yeni pratiklerimizde rol aldığımız sahnelerin adı ise ‘sessiz evlilik’ veya ‘boş kabuk evlilik’ oluyor.”

‘Hayat arkadaşımız dahi olsa eşimizi kendi öyküsüyle kabul etmeye çalışmak önem arz ediyor’

Mikro çevremizde bireysel temellere dayalı böylesi sessiz evlilikler olması ve örneklerinin git gide çoğalmasının artık makro bir sorun alanına doğru evrildiğini ifade eden Nihan Kalkandeler, çiftlere bazı tavsiyeler vererek cümlelerini şöyle sürdürdü:
“Bu evrim bir bulaşma edasıyla bir haneden diğer haneye sıçrıyor. ‘Biz’ olma ihtiyacını yitirmek, çocukların aile içinde yaş almak yerine ‘tek ebeveynli’ olarak yeni normallerine alışmaya başlamaları, ciddi sapma ve toplumsal anomileri beraberinde getiriyor. Toplumu kucaklayan normları kaybetmeye başladıkça toplum üzerinde de olumlu yansımalara rastlamak zorlaşıyor. Eşlerin birbirlerine zaman ayırmaları, birbirleriyle iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanları beraber paylaşma konusunda istekli olmaları, aralarındaki bağlılığın korunması konusunda istekli ve gayretli olmaları önemli etkenlerdir. Her bireyin kendi biricikliğini, kendi öyküsünün ve bakış açısının olacağını düşünürsek, hayat arkadaşımız dahi olsa eşimizi kendi öyküsüyle kabul etmeye çalışmak, onu şekillendirmemek, empati kurabilmek, kelime ve davranışlarımızda müteşekkir olduğumuzu hissettirmek, destek olabilmek önem arz ediyor. Sona bırakmış oldum ama ‘biz’ olabilmenin yolu sevgi, şefkat, takdir ve saygıdan geçiyor.”

Nilsu Çolak: Bilişim uygulamaları ve yapay zeka ile afet sürecine hazırlık yapılabilir

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Gamze Nilsu Çolak özellikle doğal afetlerde önemi bir kez daha anlaşılan bilişim uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:
“Her türlü afet sürecinin hazırlığı, planları ve stratejisi önceden belirlenmelidir. Bu hazırlıklar yapılırken yapay zekadan faydalanılarak tüm senaryolar kriz öncesinde hazırlanıp işlenebilir. Oluşturulan bu senaryolara karşı olası eylem planları oluşturulur. Var olan sistemlerle aktif olarak ilgilenen personeller ve gönüllüler, sanal simülasyonlar kullanılarak bir Metaverse ortamında gerçeğe çok yakın senaryolar ile eğitilebilirler. Kriz anındaki yönetim başarılı bir iletişim süreciyle mümkündür. Hele ki saniyelerin insan hayatında etkili olduğu deprem gibi kriz anlarında, bilginin en doğru hali en hızlı şekilde yardım örgütlerine ve kitlelere aktarılmalıdır. Bu da birçok soruna çözüm sağlayan teknolojiyle ve bilişim uygulamalarıyla sağlanır.”
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