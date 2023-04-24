https://sputniknews.com.tr/20230424/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070096210.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4060 liradan, euro 21,3040 liradan haftaya başladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T09:13+0300

2023-04-24T09:13+0300

2023-04-24T09:13+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan satılıyor. 21,3020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, eıronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin lira, Cumhuriyet altını 7 bin 977 liradan el değiştiriyor.Gram altın ise 1.235 TL'den işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.012 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.69 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.691 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230414/gram-altindan-yeni-rekor-1069660587.html

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