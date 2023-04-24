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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4060 liradan, euro 21,3040 liradan haftaya başladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan satılıyor. 21,3020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, eıronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin lira, Cumhuriyet altını 7 bin 977 liradan el değiştiriyor.Gram altın ise 1.235 TL'den işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.012 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.69 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.691 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230414/gram-altindan-yeni-rekor-1069660587.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:13 24.04.2023
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4060 liradan, euro 21,3040 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan satılıyor. 21,3020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.
Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, eıronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin lira, Cumhuriyet altını 7 bin 977 liradan el değiştiriyor.
Gram altın ise 1.235 TL'den işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.012 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 80.69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.69 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.691 dolar seviyesinde.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
EKONOMİ
Gram altından yeni rekor
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