https://sputniknews.com.tr/20230424/disneylandde-alev-alan-mekanik-ejderha-panige-yol-acti-1070112189.html
Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı
Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı
ABD’de Disneyland eğlence parkında 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderhanın alev alması paniğe yol açtı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:19+0300
2023-04-24T14:19+0300
2023-04-24T14:19+0300
dünya
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abd
california
kaliforniya
ejderha
video
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ABD’nin California eyaletindeki Disneyland tema parkında, cumartesi günü "Malefiz" isimli 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderha gösteri sırasında bir anda alev aldı. Yangın nedeniyle dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.Çevredekiler, alevlerin hızla yayılması üzerine panikle etrafa kaçıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürürken, yangında yaralanan olmadığı açıklandı. Disney’den yapılan açıklamada, yoğun duman sebebiyle bölgede bulunan görevlilerin ve ziyaretçilerin tahliye edildiği, yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyadaki tüm Disneyland tema parklarında alevli gösterilerin askıya alınacağı ifade edildi.
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Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı
Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı
2023-04-24T14:19+0300
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disneyland, abd, california, kaliforniya, ejderha, video, видео
disneyland, abd, california, kaliforniya, ejderha, video, видео
Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı
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ABD’de Disneyland eğlence parkında 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderhanın alev alması paniğe yol açtı.
ABD’nin California eyaletindeki Disneyland tema parkında, cumartesi günü "Malefiz" isimli 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderha gösteri sırasında bir anda alev aldı.
Yangın nedeniyle dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.
Çevredekiler, alevlerin hızla yayılması üzerine panikle etrafa kaçıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürürken, yangında yaralanan olmadığı açıklandı.
Disney’den yapılan açıklamada, yoğun duman sebebiyle bölgede bulunan görevlilerin ve ziyaretçilerin tahliye edildiği, yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyadaki tüm Disneyland tema parklarında alevli gösterilerin askıya alınacağı ifade edildi.