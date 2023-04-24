https://sputniknews.com.tr/20230424/cumhurbaskani-erdogan-ulkemiz-dunyanin-en-iyileriyle-rekabet-edebilecek-bir-otomobile-sahip-oldu-1070120433.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor." dedi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T16:35+0300

2023-04-24T16:35+0300

2023-04-24T17:03+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim