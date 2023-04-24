https://sputniknews.com.tr/20230424/cumhurbaskani-erdogan-ulkemiz-dunyanin-en-iyileriyle-rekabet-edebilecek-bir-otomobile-sahip-oldu-1070120433.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor." dedi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T16:35+0300
2023-04-24T16:35+0300
2023-04-24T17:03+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor
16:35 24.04.2023 (güncellendi: 17:03 24.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu.
Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor.
Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.
(Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz) dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak, bu bühtanlara en güzel cevabı verdi.