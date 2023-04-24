https://sputniknews.com.tr/20230424/cinin-paris-buyukelciligi-buyukelci-lunun-kirimla-ilgili-sozleri-sahsi-gorusu-1070130559.html

Çin’in Paris Büyükelçiliği: Büyükelçi Lu’nun Kırım’la ilgili sözleri şahsi görüşü

Çin’in Paris Büyükelçiliği: Büyükelçi Lu’nun Kırım’la ilgili sözleri şahsi görüşü

Çin’in Paris Büyükelçiliği, Büyükelçi Lu Shaye’nin, Kırım’ın geçmişiyle ilgili sözleriyle şahsi görüşünü dile getirdiğini belirtti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T21:49+0300

2023-04-24T21:49+0300

2023-04-24T21:49+0300

ukrayna krizi

rusya

kırım

çin

fransa

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Çin’in Paris Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Büyükelçi Lu Shaye’nin Ukrayna ile ilgili sözleri siyasi beyanlar değil, televizyonda yayınlanan tartışma programı sırasında dile getirdiği kişisel görüştü. Fikir yürütmelere konu olmamalı. Çin’in gündeme getirilen konulardaki duruşu değişmedi” ifadesine yer verildi.Çin’in, tüm ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu kaydedilen açıklamada, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Çin’in, bağımsızlık kazanan cumhuriyetlerle diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biri olduğu anımsatıldı.Açıklamada, “Ukrayna konusunda Çin’in pozisyonu değişmez ve nettir. Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne katkıda bulunmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam etmeye hazır” dendi.Çin’in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, geçen cuma günü katıldığı bir televizyon programında, Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu, Sovyetler Birliği zamanında Kruşçev tarafından Ukrayna’ya verildiğini söylemişti. ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın bitmesine ilgi duymadığını dile getiren Lu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini sorgulayarak, 'bu ülkelerin uluslararası hukuk kapsamında etkin bir statüsü olmadığını, çünkü egemen bir ülke olarak statülerini somutlaştıracak uluslararası bir anlaşma olmadığını' savunmuştu.Yaklaşık 80 Avrupa parlamenteri, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’dan Çin’in Paris Büyükelçisi’ni ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini talep etti. Çinli diplomat bugün Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/ukraynali-buyukelci-rusya-askeri-harekat-sirasinda-onemli-basarilar-elde-etti-1069915887.html

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