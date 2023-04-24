Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-nebati-enflasyonla-mucadele-edecegiz-ama-uretimden-buyumeden-asla-taviz-vermeyecegiz-1070128460.html
Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz." dedi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:30+0300
2023-04-24T20:30+0300
ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
büyüme
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069729903_0:97:3293:1950_1920x0_80_0_0_b8ba1895dedd406bed03ee71b7148307.jpg
Mersin AK Parti milletvekili adayı Nureddin Nebati, Akdeniz İlçesinde faaliyet gösteren makarna ve yağ fabrikalarını ziyaret etti, burada yetkililerle ve işçilerle görüştü.Daha sonra bir bakliyat fabrikası ziyaretinde işçilere hitap eden Nebati, Mersin'deki firmaların ülke ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi.İşçilerin Türkiye'ye çok büyük destek verdiğini dile getiren Nebati, AK Parti'nin duruşunda ötekileştirme olmadığını, vatana ve millete sahip çıkan herkesle yol arkadaşlığı yaptıklarını aktardı.Bakan Nebati, enflasyonla uzun süreden beri uğraştıklarını belirterek şöyle konuştu:'Kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attık'Bakan Nebati, salgın, savaş ve deprem sürecinde çalışanlar başta olmak üzere kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attıklarını, üretmeye devam edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:Salgın, savaş ve depremin bir ülke için yıkıcı etkileri olduğuna değinen Nebati, "Dünyaya rağmen biz büyüyoruz. Salgın küresel ekonomiyi daraltı. Savaş, neredeyse ekmek bulamayacak noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye olmasa tahıl koridoru çözülmemiş olsa bugün dünyada başta Afrika ve Avrupa'da birçok insan ekmek bulamayacaktı. Bunu da çözdük." değerlendirmesini yaptı.Turizmde, ihracatta rekorlar kırıldığını belirten Nebati, enerji fiyatlarının çok pahalı olduğu dönemde bile yollarına devam ettiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün iki müjde açıkladığını hatırlatan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:Bakan Nebati, daha sonra bir gıda fabrikasını ziyaret ederek, buradaki işçiler ve yetkililerle görüştü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069729903_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_830977cd949f26adb6db29a969c2cd3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, enflasyon, büyüme, hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati, enflasyon, büyüme, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz

20:30 24.04.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW871204 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW871204
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.
Mersin AK Parti milletvekili adayı Nureddin Nebati, Akdeniz İlçesinde faaliyet gösteren makarna ve yağ fabrikalarını ziyaret etti, burada yetkililerle ve işçilerle görüştü.
Daha sonra bir bakliyat fabrikası ziyaretinde işçilere hitap eden Nebati, Mersin'deki firmaların ülke ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi.
İşçilerin Türkiye'ye çok büyük destek verdiğini dile getiren Nebati, AK Parti'nin duruşunda ötekileştirme olmadığını, vatana ve millete sahip çıkan herkesle yol arkadaşlığı yaptıklarını aktardı.
Bakan Nebati, enflasyonla uzun süreden beri uğraştıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Bizimle dünya arasında fark var. Onlar, 'biz enflasyonla mücadele edelim' dediklerinde ülkenin üretimini kısarlar, insanların işsiz kalması onlar için istatiksel bilgidir ve önemli değil. Biz, Türkiye Ekonomi Modeli ile şunu çok net şekilde söylüyoruz ve aynı zamanda 21 yıllık iktidarımızda Cumhurbaşkanı'mızın söylemiyle birleşen şey şudur, enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü bir fabrikanın, dükkanın kapanması 'insanların işsiz kalması' demek. Herhangi şekilde bir kardeşimizin işsiz kalması, akşam evine giderken 'ben işimden oldum' demesi kadar ağır bir şey olamaz."

'Kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attık'

Bakan Nebati, salgın, savaş ve deprem sürecinde çalışanlar başta olmak üzere kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attıklarını, üretmeye devam edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:
"Elbette daha gideceğimiz çok yol var. Sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Onun için sürekli bir güncelleme yapıyoruz. Hanım kardeşlerimize birinci çocukta özel imkanlar. İkinci çocukta yarı zamanlı çalışma imkanı. İki ve sonrası çocukta ise neredeyse yılın 6 ayını karşılayacak şekilde yarım mesaili çalışma imkanını vermiş oluyoruz. Bunların üzerine sürekli ekleye ekleye yolumuza devam ediyoruz. Daha ihtiyaç var mı? Elbette var. Biz ürettikçe, büyüdükçe ve bu büyümenin katkısı sağlandıkça, Allah'ın izniyle refah seviyemiz hem yükselecek hem de konforlu alanlarda yolumuza devam edeceğiz."
Salgın, savaş ve depremin bir ülke için yıkıcı etkileri olduğuna değinen Nebati, "Dünyaya rağmen biz büyüyoruz. Salgın küresel ekonomiyi daraltı. Savaş, neredeyse ekmek bulamayacak noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye olmasa tahıl koridoru çözülmemiş olsa bugün dünyada başta Afrika ve Avrupa'da birçok insan ekmek bulamayacaktı. Bunu da çözdük." değerlendirmesini yaptı.
Turizmde, ihracatta rekorlar kırıldığını belirten Nebati, enerji fiyatlarının çok pahalı olduğu dönemde bile yollarına devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün iki müjde açıkladığını hatırlatan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir tanesi pazarcılarla ilgili, hazırlığını yapmıştık. Artık Cumhurbaşkanı'mız müjdeyi verdiğine göre pazarcılarımızın basit usulde vergilendirilmesini tüm Türkiye'de yolunu açtık. Böylelikle pazarcılarımız çok daha rahat bir şekilde, en geniş imkanlarla ve en az masrafla işlerini devam ettirecektir. İki, taksicilerimiz. Taksicilerimiz, minibüs, midibüs, otobüs tüm bunların şehir içerisindeki paydaşlarına ÖTV'yi sıfırladık. Araçlarını rahat bir şekilde alacaklar. Bu ne demektir? Sizin servis ve gidiş gelişinizde araçların yenilenmesi demektir. Patronların kullandığı taksilerde bir yerden bir yere gidildiğinde taksilerin yenilenmesi demektir. Bu maliyeti hesaplandı ve bakanlığımızca Allah'ın izniyle karşılanacak şekilde ayarlandı."
Bakan Nebati, daha sonra bir gıda fabrikasını ziyaret ederek, buradaki işçiler ve yetkililerle görüştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала