https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-nebati-enflasyonla-mucadele-edecegiz-ama-uretimden-buyumeden-asla-taviz-vermeyecegiz-1070128460.html

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz." dedi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T20:30+0300

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ekonomi

nureddin nebati

enflasyon

büyüme

hazine ve maliye bakanlığı

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Mersin AK Parti milletvekili adayı Nureddin Nebati, Akdeniz İlçesinde faaliyet gösteren makarna ve yağ fabrikalarını ziyaret etti, burada yetkililerle ve işçilerle görüştü.Daha sonra bir bakliyat fabrikası ziyaretinde işçilere hitap eden Nebati, Mersin'deki firmaların ülke ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi.İşçilerin Türkiye'ye çok büyük destek verdiğini dile getiren Nebati, AK Parti'nin duruşunda ötekileştirme olmadığını, vatana ve millete sahip çıkan herkesle yol arkadaşlığı yaptıklarını aktardı.Bakan Nebati, enflasyonla uzun süreden beri uğraştıklarını belirterek şöyle konuştu:'Kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attık'Bakan Nebati, salgın, savaş ve deprem sürecinde çalışanlar başta olmak üzere kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attıklarını, üretmeye devam edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:Salgın, savaş ve depremin bir ülke için yıkıcı etkileri olduğuna değinen Nebati, "Dünyaya rağmen biz büyüyoruz. Salgın küresel ekonomiyi daraltı. Savaş, neredeyse ekmek bulamayacak noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye olmasa tahıl koridoru çözülmemiş olsa bugün dünyada başta Afrika ve Avrupa'da birçok insan ekmek bulamayacaktı. Bunu da çözdük." değerlendirmesini yaptı.Turizmde, ihracatta rekorlar kırıldığını belirten Nebati, enerji fiyatlarının çok pahalı olduğu dönemde bile yollarına devam ettiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün iki müjde açıkladığını hatırlatan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:Bakan Nebati, daha sonra bir gıda fabrikasını ziyaret ederek, buradaki işçiler ve yetkililerle görüştü.

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nureddin nebati, enflasyon, büyüme, hazine ve maliye bakanlığı