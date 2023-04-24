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https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyasinin-detaylarini-paylasti-kampanya-sadece-istanbulda-mi-1070104743.html
Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı: Başvuruda ücret ödenecek mi?
Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı: Başvuruda ücret ödenecek mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, “Yarısı Bizden” kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul’umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden.” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “Yarısı Bizden” kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “20 Soruda Yarısı Bizden” başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı:
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murat kurum, konut, kampanya
murat kurum, konut, kampanya

Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı: Başvuruda ücret ödenecek mi?

12:13 24.04.2023
© HALİT ARSLAN - METİN BAŞAR-AW874933Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© HALİT ARSLAN - METİN BAŞAR-AW874933
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, “Yarısı Bizden” kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul’umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden.” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “Yarısı Bizden” kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “20 Soruda Yarısı Bizden” başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı:
1.
Kaç konut dönüştürülecek? İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.
2.
KAMPANYA SADECE İSTANBUL’DA MI YAPILACAK? Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.
3.
BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ? Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
4.
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.
5.
FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK? Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.
6.
BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ? Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.
7.
BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.
8.
2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR? Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır
9.
BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ? Yapabilir.
10.
HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ? Yapabilir.
11.
KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK? Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.
12.
YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI? Yapılacaktır
13.
BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI? Olmayacak.
14.
BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK? Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.
15.
DAHA ÖNDE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL MİDİR? Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.
16.
YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK? Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.
17.
KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI? Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.
18.
DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI? Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.
19.
BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM? Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.
20.
SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR? Başvuruyu sadece malikler yapabilir.
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