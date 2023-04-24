https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyasinin-detaylarini-paylasti-kampanya-sadece-istanbulda-mi-1070104743.html

Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı: Başvuruda ücret ödenecek mi?

Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı: Başvuruda ücret ödenecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

murat kurum

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kampanya

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, “Yarısı Bizden” kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul’umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden.” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “Yarısı Bizden” kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “20 Soruda Yarısı Bizden” başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı:

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