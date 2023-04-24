https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-cavusoglundan-abd-baskani-bidenin-1915-olaylarina-iliskin-aciklamasina-tepki-1070111488.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:11+0300
2023-04-24T14:11+0300
2023-04-24T14:11+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
ermenistan
soykırım
abd
joe biden
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Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.Paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanmıştı.
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mevlüt çavuşoğlu, ermenistan, soykırım, abd, joe biden
mevlüt çavuşoğlu, ermenistan, soykırım, abd, joe biden
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."
ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanmıştı.