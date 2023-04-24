https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-cavusoglundan-abd-baskani-bidenin-1915-olaylarina-iliskin-aciklamasina-tepki-1070111488.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T14:11+0300

2023-04-24T14:11+0300

2023-04-24T14:11+0300

dünya

mevlüt çavuşoğlu

ermenistan

soykırım

abd

joe biden

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Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.Paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanmıştı.

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mevlüt çavuşoğlu, ermenistan, soykırım, abd, joe biden