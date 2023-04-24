https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-cavusoglu-sudanda-bin-490-kisi-otobuslerle-yola-cikti-640-kisi-etiyopyaya-ulasti-1070129664.html

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otobüslerle yola çıkan bin 490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, 850 kişinin ise halen yolda olduğunu açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T21:11+0300

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Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu otobüslerle yola çıkan bin 490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, bunlardan 189'unun başkent Addis Ababa'ya doğru gittiğini, 850 kişinin ise yolda olduğunu belirtti.

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