https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-cavusoglu-sudanda-bin-490-kisi-otobuslerle-yola-cikti-640-kisi-etiyopyaya-ulasti-1070129664.html
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otobüslerle yola çıkan bin 490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, 850 kişinin ise halen yolda olduğunu açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T21:11+0300
2023-04-24T21:11+0300
2023-04-24T21:27+0300
son dakika
sudan
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:273:2668:1774_1920x0_80_0_0_69e586b3ec34cf6ca7f045b1760cc347.jpg
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu otobüslerle yola çıkan bin 490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, bunlardan 189'unun başkent Addis Ababa'ya doğru gittiğini, 850 kişinin ise yolda olduğunu belirtti.
sudan
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:23:2668:2024_1920x0_80_0_0_a3a680d84a16aa103b381ce43c9c196c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, sudan, mevlüt çavuşoğlu
son dakika, sudan, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı
21:11 24.04.2023 (güncellendi: 21:27 24.04.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otobüslerle yola çıkan bin 490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, 850 kişinin ise halen yolda olduğunu açıkladı.
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu otobüslerle yola çıkan bin 490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, bunlardan 189'unun başkent Addis Ababa'ya doğru gittiğini, 850 kişinin ise yolda olduğunu belirtti.