https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1070103492.html
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T11:53+0300
2023-04-24T11:53+0300
2023-04-24T11:53+0300
türkiye
türkiye
nato
mevlüt çavuşoğlu
jens stoltenberg
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesinde, Ukrayna’daki durum, Vilnius Zirvesi’nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.
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türkiye, nato, mevlüt çavuşoğlu, jens stoltenberg
türkiye, nato, mevlüt çavuşoğlu, jens stoltenberg
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesinde, Ukrayna’daki durum, Vilnius Zirvesi’nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.