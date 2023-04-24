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Bakan Akar: Türkiye-Rusya-Suriye-İran 4'lü toplantısı yarın Moskova'da yapılacak
Bakan Akar: Türkiye-Rusya-Suriye-İran 4'lü toplantısı yarın Moskova'da yapılacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik soruyu yanıtladı.Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi.Bakan Akar, şunları söyledi:İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, "Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.'Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak durumda bulunmayız'Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, şöyle devam etti:
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Bakan Akar: Türkiye-Rusya-Suriye-İran 4'lü toplantısı yarın Moskova'da yapılacak

09:01 24.04.2023 (güncellendi: 09:15 24.04.2023)
© AAMilli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, "Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.
Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik soruyu yanıtladı.
Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi.
Bakan Akar, şunları söyledi:
"Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran’ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili makamlar tarafından bu uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan'da bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması."
İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, "Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

'Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak durumda bulunmayız'

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, şöyle devam etti:
"Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz."
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