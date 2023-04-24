https://sputniknews.com.tr/20230424/bahceli-kilicdaroglu-etnik-ve-mezhep-kiskirticiligina-soyundu-1070118293.html

Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu

Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyeti Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T15:57+0300

2023-04-24T15:57+0300

2023-04-24T15:57+0300

2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

mhp

seçim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.Devlet Bahçeli'nin hedefinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:'7 artı 2 formatı kumar masasıdır'Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, "Türkiye ile hesabı olan kim varsa CHP'ye yoldaş İYİ Parti'ye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır. 7 artı 2 formatı kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı bunlar düzenci bunlar dümenci bunlar dubaracı bunlar güvensizdir." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230424/kilicdaroglu-kpssyi-kazanan-ise-alinacak-1070118077.html

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devlet bahçeli, mhp, seçim