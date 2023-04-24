Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/bahceli-kilicdaroglu-etnik-ve-mezhep-kiskirticiligina-soyundu-1070118293.html
Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu
Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyeti Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:57+0300
2023-04-24T15:57+0300
2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
mhp
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069821426_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_583cb0a9de6fa27f0ba3ba7bed45ccbe.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.Devlet Bahçeli'nin hedefinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:'7 artı 2 formatı kumar masasıdır'Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, "Türkiye ile hesabı olan kim varsa CHP'ye yoldaş İYİ Parti'ye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır. 7 artı 2 formatı kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı bunlar düzenci bunlar dümenci bunlar dubaracı bunlar güvensizdir." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/kilicdaroglu-kpssyi-kazanan-ise-alinacak-1070118077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069821426_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8e5bab075d6d1da53c3d10d7508dc394.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, seçim
devlet bahçeli, mhp, seçim

Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu

15:57 24.04.2023
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yeşilköy'de bir otelde iftar programına katılarak konuşma yaptı. (
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yeşilköy'de bir otelde iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyeti Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur.'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.
Devlet Bahçeli'nin hedefinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi cam simidi olarak görmüştür."

'7 artı 2 formatı kumar masasıdır'

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, "Türkiye ile hesabı olan kim varsa CHP'ye yoldaş İYİ Parti'ye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır. 7 artı 2 formatı kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı bunlar düzenci bunlar dümenci bunlar dubaracı bunlar güvensizdir." dedi.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kılıçdaroğlu: KPSS'yi kazanan işe alınacak
15:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала