https://sputniknews.com.tr/20230424/ara-tatil-bitti-ders-zili-caldi-1070094322.html
Ara tatil bitti, ders zili çaldı
Ara tatil bitti, ders zili çaldı
İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. 19 milyon öğrenciyle 1.2 milyon öğretmen için ders zili bugün... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T07:25+0300
2023-04-24T07:25+0300
2023-04-24T07:25+0300
türkiye
eğitim
yüz yüze eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay ve Adıyaman’da merkez ve tüm ilçelerde bugün eğitim öğretime başlanacağını açıkladı. 81 ilde, merkez ve ilçelerde öğrenciler, eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek.
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eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)
eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)
Ara tatil bitti, ders zili çaldı
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İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. 19 milyon öğrenciyle 1.2 milyon öğretmen için ders zili bugün yeniden çaldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay ve Adıyaman’da merkez ve tüm ilçelerde bugün eğitim öğretime başlanacağını açıkladı.
81 ilde, merkez ve ilçelerde öğrenciler, eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam edecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek.