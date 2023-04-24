https://sputniknews.com.tr/20230424/ara-tatil-bitti-ders-zili-caldi-1070094322.html

Ara tatil bitti, ders zili çaldı

Ara tatil bitti, ders zili çaldı

İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. 19 milyon öğrenciyle 1.2 milyon öğretmen için ders zili bugün... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T07:25+0300

2023-04-24T07:25+0300

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türkiye

eğitim

yüz yüze eğitim

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay ve Adıyaman’da merkez ve tüm ilçelerde bugün eğitim öğretime başlanacağını açıkladı. 81 ilde, merkez ve ilçelerde öğrenciler, eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)