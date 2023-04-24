https://sputniknews.com.tr/20230424/almanyada-25-milyon-kamu-calisaninin-ucretleri-konusunda-hukumet-ve-sendikalar-anlasti-1070116642.html

Almanya'da 2.5 milyon kamu çalışanının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı

Almanya'da 2.5 milyon kamu çalışanının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı

Almanya’da 2.5 milyon kamu çalışanının ücret artışlarına ilişkin, kitlesel uyarı grevlerinin eşlik ettiği müzakerelerin dördüncü turunda anlaşma sağlandı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T15:35+0300

2023-04-24T15:35+0300

2023-04-24T15:35+0300

dünya

almanya

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sözleşme

zam

maaş

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Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, kamu sektöründe işverenler ve sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin 3 gün süren üçüncü tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.Açıklamada, dördüncü turda federal hükümet ile tek seferlik olmak üzere kamu çalışanlarına kademeli olarak 3 bin euro ödenmesi ve ücretlerin yüzde 5.5 artırılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.3 bin avronun ilk kısmı 1.240 euro olarak haziranda, kalanı ise Şubat 2024’e kadar aylık 220 euro olarak ödenecek.Ayrıca, maaşlara Mart 2024 tarihinden itibaren ilk adım olarak 200 euro'luk zam yapılacak. İkinci adım olarak maaşlara yüzde 5.5 zam yapılacak ve ayda en az 340 euro zam garanti edilecek. Anlaşmanın süresi 2024'ün sonunda bitecek.Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sendikaların taleplerini, zorlayıcı haldeki bütçeye göre, sorumluluk alabileceğimiz ölçüde karşılamaya çalıştık" ifadesini kullandı.Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10.5 veya en az 500 euro ücret artış talep ediyordu.Ver.di sendikası, taleplerinin karşılanması için son aylarda grevler düzenlemişti. En son 27 Mart’ta Ver.di ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından Almanya'da son 31 yılın en büyük 24 saatlik ulaşım grevi yapılarak uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelmişti.Söz konusu anlaşma, müzakerelerin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamamasının ardından tarafların tahkime gitmesi ve arabulucuların ücret artışlarına ilişkin çözüm aramaya başlamasıyla geldi.

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almanya, sendika, sözleşme, zam, maaş