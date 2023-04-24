Almanya'da 2.5 milyon kamu çalışanının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230424/almanyada-25-milyon-kamu-calisaninin-ucretleri-konusunda-hukumet-ve-sendikalar-anlasti-1070116642.html
Almanya'da 2.5 milyon kamu çalışanının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı
Almanya'da 2.5 milyon kamu çalışanının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı
Almanya’da 2.5 milyon kamu çalışanının ücret artışlarına ilişkin, kitlesel uyarı grevlerinin eşlik ettiği müzakerelerin dördüncü turunda anlaşma sağlandı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:35+0300
2023-04-24T15:35+0300
dünya
almanya
sendika
sözleşme
zam
maaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070117073_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_31fb559e60cc141b351c7436be2f1f89.jpg
Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, kamu sektöründe işverenler ve sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin 3 gün süren üçüncü tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.Açıklamada, dördüncü turda federal hükümet ile tek seferlik olmak üzere kamu çalışanlarına kademeli olarak 3 bin euro ödenmesi ve ücretlerin yüzde 5.5 artırılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.3 bin avronun ilk kısmı 1.240 euro olarak haziranda, kalanı ise Şubat 2024’e kadar aylık 220 euro olarak ödenecek.Ayrıca, maaşlara Mart 2024 tarihinden itibaren ilk adım olarak 200 euro'luk zam yapılacak. İkinci adım olarak maaşlara yüzde 5.5 zam yapılacak ve ayda en az 340 euro zam garanti edilecek. Anlaşmanın süresi 2024'ün sonunda bitecek.Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sendikaların taleplerini, zorlayıcı haldeki bütçeye göre, sorumluluk alabileceğimiz ölçüde karşılamaya çalıştık" ifadesini kullandı.Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10.5 veya en az 500 euro ücret artış talep ediyordu.Ver.di sendikası, taleplerinin karşılanması için son aylarda grevler düzenlemişti. En son 27 Mart’ta Ver.di ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından Almanya'da son 31 yılın en büyük 24 saatlik ulaşım grevi yapılarak uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelmişti.Söz konusu anlaşma, müzakerelerin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamamasının ardından tarafların tahkime gitmesi ve arabulucuların ücret artışlarına ilişkin çözüm aramaya başlamasıyla geldi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070117073_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_ad74713a1bd3c82f1b27543ea4c118aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, sendika, sözleşme, zam, maaş
almanya, sendika, sözleşme, zam, maaş

Almanya'da 2.5 milyon kamu çalışanının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı

15:35 24.04.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLGrev- Almanya
Grev- Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Almanya’da 2.5 milyon kamu çalışanının ücret artışlarına ilişkin, kitlesel uyarı grevlerinin eşlik ettiği müzakerelerin dördüncü turunda anlaşma sağlandı.
Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, kamu sektöründe işverenler ve sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin 3 gün süren üçüncü tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.
Açıklamada, dördüncü turda federal hükümet ile tek seferlik olmak üzere kamu çalışanlarına kademeli olarak 3 bin euro ödenmesi ve ücretlerin yüzde 5.5 artırılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.
3 bin avronun ilk kısmı 1.240 euro olarak haziranda, kalanı ise Şubat 2024’e kadar aylık 220 euro olarak ödenecek.
Ayrıca, maaşlara Mart 2024 tarihinden itibaren ilk adım olarak 200 euro'luk zam yapılacak. İkinci adım olarak maaşlara yüzde 5.5 zam yapılacak ve ayda en az 340 euro zam garanti edilecek. Anlaşmanın süresi 2024'ün sonunda bitecek.
Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sendikaların taleplerini, zorlayıcı haldeki bütçeye göre, sorumluluk alabileceğimiz ölçüde karşılamaya çalıştık" ifadesini kullandı.
Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10.5 veya en az 500 euro ücret artış talep ediyordu.
Ver.di sendikası, taleplerinin karşılanması için son aylarda grevler düzenlemişti. En son 27 Mart’ta Ver.di ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından Almanya'da son 31 yılın en büyük 24 saatlik ulaşım grevi yapılarak uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelmişti.
Söz konusu anlaşma, müzakerelerin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamamasının ardından tarafların tahkime gitmesi ve arabulucuların ücret artışlarına ilişkin çözüm aramaya başlamasıyla geldi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала