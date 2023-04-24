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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/aksenerden-cumhurbaskani-erdogana-yarin-basimiza-bir-sey-gelirse-sorumlusu-odur--1070132683.html
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu O’dur'
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu O’dur'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Bizi teröristlerle yan yana gömeceklermiş. Bir cumhurbaşkanı için ne kadar ayıp bir şey, hiç yakışmaz bir cumhurbaşkanına... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:59+0300
2023-04-24T23:07+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Sözcü Televizyonu Moderatörü Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili "Sayın Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Öcalan’ı affedeceğini, çıkaracağını söylediğini söylemiş. Ben de yanındaymışım, hiçbir şey dememişim. Külliyen yalan. Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük hakaret, büyük haksızlık" yorumunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Cudi, Gabar, Tendürek, Besler’de teröristleri gömdük mü? Gömdük. Şimdi gelin hep beraber 14 Mayıs’ta bu 7’li masayı gömelim. Bunu yapacak mısınız?” dediğini hatırlatan Aytunç Erkin’in sorusuna Meral Akşener "Savaşa mı gidiyoruz arkadaş? Seçime gidiyoruz alt tarafı. Cenge gidiyoruz şu anda bu dille" yanıtını verdi.Akşener, kendilerine yönelik tehditlerle ilgili “Bize çemkirip bizi gayri milli görenlerin, yerli ve milli olmadığımızı iddia edenlerin hatta teröristlerle yan yana kabul edilip bizi teröristlerle yan yana gömeceklermiş. Bir cumhurbaşkanı için ne kadar ayıp bir şey, hiç yakışmaz bir cumhurbaşkanına böyle bir tehdit. Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu O’dur” değerlendirmesinde bulundu.Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosuna ilişkin olarak ise "Böyle bir açıklamayı yapmak durumunda kaldığını hissetmesinden kalbim çok acıdı" açıklamasında bulundu.
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu O’dur'

22:59 24.04.2023 (güncellendi: 23:07 24.04.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Bizi teröristlerle yan yana gömeceklermiş. Bir cumhurbaşkanı için ne kadar ayıp bir şey, hiç yakışmaz bir cumhurbaşkanına böyle bir tehdit. Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu O’dur” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Sözcü Televizyonu Moderatörü Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili "Sayın Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Öcalan’ı affedeceğini, çıkaracağını söylediğini söylemiş. Ben de yanındaymışım, hiçbir şey dememişim. Külliyen yalan. Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük hakaret, büyük haksızlık" yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Cudi, Gabar, Tendürek, Besler’de teröristleri gömdük mü? Gömdük. Şimdi gelin hep beraber 14 Mayıs’ta bu 7’li masayı gömelim. Bunu yapacak mısınız?” dediğini hatırlatan Aytunç Erkin’in sorusuna Meral Akşener "Savaşa mı gidiyoruz arkadaş? Seçime gidiyoruz alt tarafı. Cenge gidiyoruz şu anda bu dille" yanıtını verdi.
Akşener, kendilerine yönelik tehditlerle ilgili “Bize çemkirip bizi gayri milli görenlerin, yerli ve milli olmadığımızı iddia edenlerin hatta teröristlerle yan yana kabul edilip bizi teröristlerle yan yana gömeceklermiş. Bir cumhurbaşkanı için ne kadar ayıp bir şey, hiç yakışmaz bir cumhurbaşkanına böyle bir tehdit. Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu O’dur” değerlendirmesinde bulundu.
Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosuna ilişkin olarak ise "Böyle bir açıklamayı yapmak durumunda kaldığını hissetmesinden kalbim çok acıdı" açıklamasında bulundu.
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