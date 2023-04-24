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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynaya-muhimmat-tedariki-konusundaki-sozlerimizi-tutacagiz-1070131073.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya mühimmat tedariki konusundaki sözlerimizi tutacağız
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya mühimmat tedariki konusundaki sözlerimizi tutacağız
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği’nin Ukrayna'ya mühimmat tedarikiyle ilgili sözlerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:01+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
mühimmat
josep borrell
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında AB’nin Ukrayna'ya mühimmat tedarikiyle ilgili sözlerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.Borrell, “Verdiğimiz sözleri tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdiye kadar binden fazla füze teslim edildi. Talebin aciliyetini tüm bakanlar anlıyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarıyla başa çıkmasına ancak teslimatları artırarak yardımcı olabiliriz” diye konuştu.AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde görüşülecek konulardan biri, Ukrayna'ya mühimmat tedariki planlarının uygulanması olacaktı. Daha önce, Avrupa dışında üretilen mühimmatın genel satın alımlara dahil edilip edilmeyeceği ya da yerel üreticilerle sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı konusunda AB içinde anlaşmazlıkların ortaya çıktığı bildirilmişti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, perşembe günü AB'nin Kiev'e ortak mühimmat satın alma kararının uygulamadaki başarısızlığını birliğin bağımsızlığı ile ilgili sınav olarak gördüğünü söylemiş ve durumu hayal kırıklığı olarak nitelendirmişti.Cuma günü ise üst düzey Avrupalı diplomat, AB'nin bu sorunu ‘önümüzdeki birkaç gün’ içinde çözmeyi beklediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230424/lavrov-kievdeki-nazi-rejimi-donbass-sakinlerini-temsil-etmiyor-1070124239.html
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ukrayna, avrupa birliği, mühimmat, josep borrell
ukrayna, avrupa birliği, mühimmat, josep borrell

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya mühimmat tedariki konusundaki sözlerimizi tutacağız

22:01 24.04.2023
© AFP 2023Josep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği’nin Ukrayna'ya mühimmat tedarikiyle ilgili sözlerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında AB’nin Ukrayna'ya mühimmat tedarikiyle ilgili sözlerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.
Borrell, “Verdiğimiz sözleri tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdiye kadar binden fazla füze teslim edildi. Talebin aciliyetini tüm bakanlar anlıyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarıyla başa çıkmasına ancak teslimatları artırarak yardımcı olabiliriz” diye konuştu.
AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde görüşülecek konulardan biri, Ukrayna'ya mühimmat tedariki planlarının uygulanması olacaktı. Daha önce, Avrupa dışında üretilen mühimmatın genel satın alımlara dahil edilip edilmeyeceği ya da yerel üreticilerle sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı konusunda AB içinde anlaşmazlıkların ortaya çıktığı bildirilmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, perşembe günü AB'nin Kiev'e ortak mühimmat satın alma kararının uygulamadaki başarısızlığını birliğin bağımsızlığı ile ilgili sınav olarak gördüğünü söylemiş ve durumu hayal kırıklığı olarak nitelendirmişti.
Cuma günü ise üst düzey Avrupalı diplomat, AB'nin bu sorunu ‘önümüzdeki birkaç gün’ içinde çözmeyi beklediğini söylemişti.
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