https://sputniknews.com.tr/20230424/ab-suriyeye-yaptirimlari-genisletti-1070130780.html

AB, Suriye'ye yaptırımları genişletti

AB, Suriye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik yaptırımlar listesine 'uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla' bağlantılı oldukları iddiasıyla 25 kişi ve 8 kuruluşu... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T21:57+0300

2023-04-24T21:57+0300

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dünya

avrupa birliği

suriye

yaptırım

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AB, Suriye'ye yönelik yeni yaptırımlar getirerek 25 kişi ve 8 kuruluşu listeye aldı.Yaptırım listesine eklenenler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aile fertleri ve istihbarat teşkilatına yakın olduğu iddia edilen bazı iş insanlarının olduğu kaydedildi.Açıklamada, Suriye'de faaliyette bulunan Al Jabal, Castle ve Aman adlı özel güvenlik ve koruma şirketleri ile bunlarla bağlantılı kişilerin de listeye alındığı aktarıldı.Son eklemelerle AB'nin Suriye bağlantılı yaptırım listesindeki kişi sayısı 322'ye, kuruluş sayısı 81'e çıktı. Yaptırımlar varlıkların dondurulması, seyahat ve fon yasağı gibi kısıtlamalar içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230413/suriye-disisleri-bakaninin-suudi-arabistan-ziyareti-abd-arap-muttefiklerini-yaptirimla-tehdit-etti-1069614598.html

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