https://sputniknews.com.tr/20230424/43-madenci-yasamini-yitirmisti-ilk-durusma-yarin-1070100048.html
43 madenci yaşamını yitirmişti: İlk duruşma yarın
43 madenci yaşamını yitirmişti: İlk duruşma yarın
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T11:05+0300
2023-04-24T11:05+0300
2023-04-24T11:05+0300
dava
duruşma
amasra
bartın
maden
maden tetkik ve arama genel müdürlüğü
maden ocağı
maden faciası
türkiye
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Amasra'daki maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması yapılacak.Bu kapsamda sanıklar, 25 Nisan Salı günü hakim karşısına çıkacak.Duruşma, dosyada 23 sanık, 118 mağdur ve müşteki bulunması nedeniyle Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salonda gerçekleştirilecek.Ne olmuştu?Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim’de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra 5 Nisan’da yaşamını yitirmişti.Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Zanlılardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklanmış, 4’üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu kişiler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde 'takipsizlik' kararı verilmişti.İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez “olası kastla öldürme” suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez “olası kastla yaralama” suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Bu 4 sanığın 2 suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062’şer yıla kadar mahkumiyeti talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4’ü tutuklu 19 kişinin ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-davanin-ilk-durusmasi-25-nisanda-yapilacak-1070003416.html
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dava, duruşma, amasra, bartın, maden, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, maden ocağı, maden faciası
dava, duruşma, amasra, bartın, maden, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, maden ocağı, maden faciası
43 madenci yaşamını yitirmişti: İlk duruşma yarın
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Amasra'daki maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması yapılacak.
Bu kapsamda sanıklar, 25 Nisan Salı günü hakim karşısına çıkacak.
Duruşma, dosyada 23 sanık, 118 mağdur ve müşteki bulunması nedeniyle Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salonda gerçekleştirilecek.
Ne olmuştu?
Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim’de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra 5 Nisan’da yaşamını yitirmişti.
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklanmış, 4’üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu kişiler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde 'takipsizlik' kararı verilmişti.
İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez “olası kastla öldürme” suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez “olası kastla yaralama” suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Bu 4 sanığın 2 suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062’şer yıla kadar mahkumiyeti talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4’ü tutuklu 19 kişinin ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.