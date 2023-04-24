https://sputniknews.com.tr/20230424/14-mayis-secimlerinde-eski-kimlikle-de-oy-kullanabilecek-1070105065.html

14 Mayıs seçimlerinde eski kimlikle de oy kullanabilecek

14 Mayıs seçimlerinde eski kimlikle de oy kullanabilecek

Seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T12:15+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

cumhurbaşkanlığı seçimi

genel seçim

kimlik

tc kimlik numarası

oy

oy kullanma

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Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu.Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230424/turkiyede-14-mayis-secimlerine-geri-sayim-20-gun-kaldi-1070098395.html

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