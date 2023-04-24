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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/14-mayis-secimlerinde-eski-kimlikle-de-oy-kullanabilecek-1070105065.html
14 Mayıs seçimlerinde eski kimlikle de oy kullanabilecek
14 Mayıs seçimlerinde eski kimlikle de oy kullanabilecek
Seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:15+0300
2023-04-24T12:16+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
cumhurbaşkanlığı seçimi
genel seçim
kimlik
tc kimlik numarası
oy
oy kullanma
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Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu.Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230424/turkiyede-14-mayis-secimlerine-geri-sayim-20-gun-kaldi-1070098395.html
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türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim, kimlik, tc kimlik numarası, oy, oy kullanma
türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim, kimlik, tc kimlik numarası, oy, oy kullanma

14 Mayıs seçimlerinde eski kimlikle de oy kullanabilecek

12:15 24.04.2023 (güncellendi: 12:16 24.04.2023)
© Twitterkimlik - eski tip kimlik - Eski tip nüfus cüzdanları - yeni tip nüfus cüzdanları
kimlik - eski tip kimlik - Eski tip nüfus cüzdanları - yeni tip nüfus cüzdanları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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Seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.
Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu.
Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.
Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine geri sayım: 20 gün kaldı
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