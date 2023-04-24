https://sputniknews.com.tr/20230424/1070149657.html

'Deprem bölgesindeki binalar 'Sıfır Enerji Bina' formatına uygun olsun'

'Deprem bölgesindeki binalar 'Sıfır Enerji Bina' formatına uygun olsun'

Deprem bölgesinde ve yurt genelinde inşaatların ‘Sıfır Enerji Bina’ formatı ile inşa edilmesini vurgulayan Doç. Gamze Karanfil, “Sıfır Enerji Binalar depreme... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:30+0300

2023-04-24T23:30+0300

2023-04-25T15:38+0300

yeni şeyler rehberi

afet

yapay zeka

radyo

enerji

bilişim

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'Deprem bölgesindeki binalar 'Sıfır Enerji Bina' formatına uygun olsun' Bugün Yeni Şeyler Rehberi'nde, Teknokentlerin girişimcilere sağladığı faydaları, afetlerde şehirlerin görebileceği zararları belirlemek için yapılan sanal simülasyonları, deprem sonrası yapılacak yenilemelerde öne çıkabilecek yeşil binaları, karı kocanın birbiriyle konuşmamasıyla gelen sessiz evliliklerin dönüştüğü toplumsal sorunları alanında uzman konuklar ile birlikte Radyo Sputnik'te konuşacağız.

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz ve Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği araştırma görevlisi Gamze Nilsu Çolak konuk oldular.‘Bilişim uygulamaları ve yapay zeka ile afet sürecine hazırlık yapılabilir’Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği araştırma görevlisi Gamze Nilsu Çolak özellikle doğal afetlerde önemi bir kez daha anlaşılan bilişim uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:Kullandığımız enerjinin yüzde 70’ini yurt dışından temin eden bir ülke olarak, enerjinin verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz açıklamaları ile doğal afetler karşısında dirençli ‘Sıfır Enerji Binalar’ inşa edilmesi gerektiğini şöyle anlattı:“Gerek ülkemizin deprem bölgesinde olması gerekse iklim değişikliği etkileri yüzünden, uzmanların da belirttiği gibi deprem, su baskını, sel, yangın, kasırga ve benzeri doğa olayları ile sıklıkla yüzleşeceğiz. Yaşanan her bir afette, insanların kendilerinin ve ailelerinin canlarını emniyete alacakları güvenli kapalı alanlar, yani güvenli binalar aradıklarını görüyoruz. İşte tam bu noktada yapılması gereken şey ‘Mevzuata Uygun, Deprem Dayanıklı Sıfır Enerji Binalar’ inşa etmektir. Çünkü ‘Sıfır Enerji Binalar’, kendileri depremde ayakta kalacakları gibi, çevrede afetten zarar görmüş kimseler için güvenli sığınma alanları olarak tasarlanmaktadır. ‘Sıfır Enerji Binalar’, yapı mevzuatına uygun, deprem dayanıklı olarak yapılmış, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten, hatta fazlasını şebekeye satarak gelir getirme potansiyeli olan, deprem anında elektriği kesilmeyecek, ısıtma sistemi çalışmaya devam edecek binalardır. Bu sayede afetten zarar gören diğer insanlar için de ısınabilecekleri, doyabilecekleri ve dinlenebilecekleri güvenli binalardır. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılacak birçok yeni binayı ‘Sıfır Enerji Bina’ formatına uygun olarak inşa edebiliriz. Böylelikle binaların inşasında ülkemizin kaynakları gereksiz bir şekilde harcanmayacaktır.”

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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afet, yapay zeka, radyo, аудио, enerji, bilişim