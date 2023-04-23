https://sputniknews.com.tr/20230423/yuksekovali-coban-hurdalarla-50-kilometre-hiz-giden-araba-yapti-1070073099.html

Yüksekovalı çoban hurdalarla 50 kilometre hızla giden araba yaptı

Yüksekovalı çoban hurdalarla 50 kilometre hızla giden araba yaptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Murat Özaras isimli çoban, hurda malzemelerle 50 kilometre kadar hızlı giden araba yaptı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T11:19+0300

2023-04-23T11:19+0300

2023-04-23T11:42+0300

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Yüksekova'nın Akocak köyünde yaşayan 29 yaşındaki Murat Özaras isimli çoban, çöpe atılan hurdalar ile satın aldığı ikinci el malzemeleri evinde biriktirdi. Bir yandan çobanlık yapan Özaras, bir yandan da topladığı hurdalarla hayalindeki benzinli arabayı yapmak için çalışma başlattı. 3 aylık bir çalışmanın neticesinde, herkesin kendisiyle dalga geçerek gerçekleştiremeyeceğini söylediği aracı yapan genç, daha sonra aracına binerek köyde deneme turu attı. Aracın ileri ve geri yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ve saatte 50 kilometre hız yapabildiğini belirten Özaras, “Çocukluktan beri bir yeteneğim vardı ama bunu gerçekleştirmek için sermaye gerekiyordu. Sermayem olmadığı için bir şeyler yapamıyordum. En sonunda yapmaya karar verdim. Çoğu malzemeyi hurdacıdan getirdim. Bazı parçalarını ise internet üzerinden istedim. İlk başlarda herkes yapamazsın diyordu ama ben kendime inanıyordum ve yaptım. Ben bu konuda bana destek sunan babama çok teşekkür ediyorum” dedi.'İmkan tanınırsa daha şık tasarımlar yaparım'Aracın saatte 50 kilometre hız yapabildiğine dikkat çeken Özaras, “Çocukluktan beri bu işlere merakım vardı. Her zaman ilgilendiğim bir konuydu. Bazıları gelip gördüğü halde ‘yapamazsın’ diyorlardı. Bir yandan çobanlık yapıyor boş zamanlarımda ise arabayı yapmaya çalışıyordum. İmkan olsaydı daha güzel şeyler yapardım. Çok farklı fikirlerim var ve bunları yapmaktan geri durmayacağım. Ancak sermayem olmadığı için şimdilik bunları yapamıyorum. Yetkili kurumlardan destek bekliyorum. Eğer bana imkan tanınırsa daha güzel ve daha şık tasarımlar yaparım” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230423/aracini-yeniletmek-icin-2-bin-kilometre-yol-geldi-300-bine-yakin-harcama-yapti-1070072769.html

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