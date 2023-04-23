https://sputniknews.com.tr/20230423/trafikte-bayram-donusu-yogunlugu-durma-noktasina-geldi-1070081739.html
Trafikte bayram dönüşü yoğunluğu: Durma noktasına geldi
Trafikte bayram dönüşü yoğunluğu: Durma noktasına geldi
Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T16:35+0300
2023-04-23T16:35+0300
2023-04-23T16:39+0300
yaşam
türkiye
trafik
ramazan bayramı
tem otoyolu
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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90’a ulaştı.3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu’nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi.Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde, 43 ilin geçiş geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun D200 karayolu üzerindeki araç kuyruğu 25 kilometreye kadar ulaştı.İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda da trafik durma noktasına geldi. Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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türkiye, trafik, ramazan bayramı, tem otoyolu
türkiye, trafik, ramazan bayramı, tem otoyolu
Trafikte bayram dönüşü yoğunluğu: Durma noktasına geldi
16:35 23.04.2023 (güncellendi: 16:39 23.04.2023) Abone ol
Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90’a ulaştı.
3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu’nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde, 43 ilin geçiş geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun D200 karayolu üzerindeki araç kuyruğu 25 kilometreye kadar ulaştı.
İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda da trafik durma noktasına geldi. Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.