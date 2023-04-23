https://sputniknews.com.tr/20230423/tff-tahkim-kurulu-hosseininin-2-maclik-cezasini-onadi-1070067447.html
TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Yukatel Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T01:31+0300
2023-04-23T01:31+0300
2023-04-23T01:31+0300
spor
kayserispor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Kuruldan yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Hosseini'nin cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.
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kayserispor, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
kayserispor, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Yukatel Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.
Kuruldan yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Hosseini'nin cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.