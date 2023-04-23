TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
07:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
07:05
41 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:10
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
37 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
14:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
16:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
17:20
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
17:35
2 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:51
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
18:45
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
19:04
41 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:01
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:47
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230423/tff-tahkim-kurulu-hosseininin-2-maclik-cezasini-onadi-1070067447.html
TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Yukatel Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T01:31+0300
2023-04-23T01:31+0300
spor
kayserispor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070067281_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2a7d0197a6c6b5c4cfb6c4811a7a9ef6.jpg
Kuruldan yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Hosseini'nin cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070067281_188:0:1088:675_1920x0_80_0_0_e3aa52d33edc950c657ae48b3511d82b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayserispor, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
kayserispor, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı

01:31 23.04.2023
© AASeyedmajid Hosseini
Seyedmajid Hosseini - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Yukatel Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.
Kuruldan yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Hosseini'nin cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала