https://sputniknews.com.tr/20230423/suriye-abd-teroru-ve-ayrilikci-gruplari-desteklemeye-son-vermeli-1070067528.html
Suriye: ABD, terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeye son vermeli
Suriye: ABD, terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeye son vermeli
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'den terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakmasını ve Suriye topraklarını derhal terk etmesini talep etti. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T02:01+0300
2023-04-23T02:01+0300
2023-04-23T02:01+0300
dünya
suriye
abd
petrol
işgal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1c/1053234192_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_1657afd0fdd5ed357bf764f951bd70f8.jpg
Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada ABD'den ülkedeki ayrılıkçı gruplara destek sunmaya son vermesini ve işgali derhal sonlandırmasını talep etti.Açıklamada, "Suriye, ABD'nin terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakmasını ve işgal ettiği Suriye topraklarını derhal terk etmesini talep etmektedir" ifadelerine yer verildi.Suriye'de konuşlu ABD güçlerinin son haftalarda ülke dışına petrol kaçırmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu bağlamda ABD yönetimine Suriye halkına tazminat ödeme çağrısı yapıldı.Geçen yıl Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 11 yıl süren savaş sırasında ülkenin petrol ve doğalgaz endüstrisinin uğradığı zararın tahminen 107 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.Şam, uzun süredir Washington yönetiminden ülkenin enerji kaynaklarına el koyması nedeniyle tazminat ödemesini talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230422/danimarka-suriye-ve-iraktaki-askerlerini-cekiyor-1070063358.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1c/1053234192_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_13c31459c40d619bfb4362e6ff346e10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, abd, petrol, işgal
suriye, abd, petrol, işgal
Suriye: ABD, terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeye son vermeli
Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'den terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakmasını ve Suriye topraklarını derhal terk etmesini talep etti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada ABD'den ülkedeki ayrılıkçı gruplara destek sunmaya son vermesini ve işgali derhal sonlandırmasını talep etti.
Açıklamada, "Suriye, ABD'nin terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakmasını ve işgal ettiği Suriye topraklarını derhal terk etmesini talep etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Suriye'de konuşlu ABD güçlerinin son haftalarda ülke dışına petrol kaçırmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu bağlamda ABD yönetimine Suriye halkına tazminat ödeme çağrısı yapıldı.
Geçen yıl Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 11 yıl süren savaş sırasında ülkenin petrol ve doğalgaz endüstrisinin uğradığı zararın tahminen 107 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.
Şam, uzun süredir Washington yönetiminden ülkenin enerji kaynaklarına el koyması nedeniyle tazminat ödemesini talep ediyor.