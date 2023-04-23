https://sputniknews.com.tr/20230423/sezonun-ilk-kruvaziyeri-agirlandi-rus-turistler-amasranin-tarihi-mekanlarini-gezdi-1070074491.html
Sezonun ilk kruvaziyeri ağırlandı: Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını gezdi
Sezonun ilk kruvaziyeri ağırlandı: Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını gezdi
Rusya’dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer 553 yolcusu ve 389 mürettebatı ile Amasra Limanına ulaştı. Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T12:09+0300
2023-04-23T12:09+0300
2023-04-23T12:09+0300
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rus turist
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kruvaziyer turizmi
sinop
amasra
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 120 milyon lira yatırımla kruvaziyer turizmine hazırlanan Amasra Limanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ’Uluslararası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı’ ilan edilmesiyle birlikte Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kruvaziyer turizminin önemli duraklarından birine dönüştü.Rusya'dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer ilk durağı olan Sinop’un ardından sabah saatlerinde Amasra limanına ulaştı. Limana demirleyen kruvaziyerde 553 yolcu ve 389 mürettebatın yer aldığı bildirildi. Kurvaziyerdeki turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısında alışveriş yaparken, Kemere Köprüsü, Şapel gibi tarihi mekanların yanı sıra Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni de gezdiler. Acente yetkilisi Ahmet Zurnacı yıl içinde 23 kruvaziyer seferi daha planlandığını ifade ederek, “Kaza yaptıktan sonra gemimiz ilk seferini yaptı. 553 yolcu ve 389 mürettebatla bugün sabah itibarıyla yanaştı. Bundan sonra yıl içinde planlanan sefer sayısı 23. Bir aksilik olmaz ise bu 23 seferi tamamlayacak. Amasra’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün 9 otobüs çıkıyor, öğleden sonra 3 otobüs daha çıkacak. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte bu sayılar artacak” dedi.Kruvaziyerde bazı turistler Safranbolu ilçesini gezmek üzere otobüslerle Karabük’e hareket etti. Kruvaziyerin akşam saatlerinde demir alarak bir sonraki durağı İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.
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türkiye, rusya, rus turist, kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, sinop, amasra, turizm
türkiye, rusya, rus turist, kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, sinop, amasra, turizm
Sezonun ilk kruvaziyeri ağırlandı: Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını gezdi
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Rusya’dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer 553 yolcusu ve 389 mürettebatı ile Amasra Limanına ulaştı. Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını gezdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 120 milyon lira yatırımla kruvaziyer turizmine hazırlanan Amasra Limanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ’Uluslararası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı’ ilan edilmesiyle birlikte Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kruvaziyer turizminin önemli duraklarından birine dönüştü.
Rusya'dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer ilk durağı olan Sinop’un ardından sabah saatlerinde Amasra limanına ulaştı. Limana demirleyen kruvaziyerde 553 yolcu ve 389 mürettebatın yer aldığı bildirildi. Kurvaziyerdeki turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.
Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısında alışveriş yaparken, Kemere Köprüsü, Şapel gibi tarihi mekanların yanı sıra Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni de gezdiler. Acente yetkilisi Ahmet Zurnacı yıl içinde 23 kruvaziyer seferi daha planlandığını ifade ederek, “Kaza yaptıktan sonra gemimiz ilk seferini yaptı. 553 yolcu ve 389 mürettebatla bugün sabah itibarıyla yanaştı. Bundan sonra yıl içinde planlanan sefer sayısı 23. Bir aksilik olmaz ise bu 23 seferi tamamlayacak. Amasra’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün 9 otobüs çıkıyor, öğleden sonra 3 otobüs daha çıkacak. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte bu sayılar artacak” dedi.
Kruvaziyerde bazı turistler Safranbolu ilçesini gezmek üzere otobüslerle Karabük’e hareket etti. Kruvaziyerin akşam saatlerinde demir alarak bir sonraki durağı İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.