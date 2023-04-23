https://sputniknews.com.tr/20230423/samsunda-esiyle-tartisan-kadin-olu-bulundu-1070074638.html

Samsun'da eşiyle tartışan kadın ölü bulundu

Samsun'da eşiyle tartışan kadın ölü bulundu

Samsun'da eşiyle tartışan kadın, yatak odasındaki gardıropta ölü bulundu. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Kurumu'na gönderildi 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T12:13+0300

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yaşam

samsun

kadın cinayetleri

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Samsun'da bir çocuk annesi kadın, eşiyle tartışmasının ardından ölü bulundu.Olay, Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Halis Ç. ile aralarında tartışma geçen bir çocuk annesi Hayriye Ç. (43), diğer odaya geçti. Üst katta oturan akrabası Nurten Ç. ise olayı duyup kontrol etmek için alt kata inerek kapının zilini çaldı.Kapıyı açan olmayınca daha sonra Hayriye Ç.'yi telefonla arayan Nurten Ç., kadının telefonuna cevap vermemesi üzerine ısrarla kapı zilini çalıp kapıyı yumruklamaya devam etti. Uykulu bir halde evin kapısını açan Halis Ç., eşinin evde olduğunu, kendisinin ise yan odada uyuduğunu söyledi. Bunun üzerine eve giren Nurten Ç., Hayriye Ç.'yi yatak odasında gardıropta iple asılı buldu. Nurten Ç., bıçak yardımıyla ipi kestikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.İhbar üzerine polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekibi, Hayriye Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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