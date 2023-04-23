https://sputniknews.com.tr/20230423/rus-havayolu-sirketlerinin-gelirleri-yaptirimlara-karsin-rekor-duzeyde-artti-1070078662.html

Rus havayolu şirketlerinin gelirleri yaptırımlara karşın rekor düzeyde arttı

Rus havayolu şirketlerinin gelirleri yaptırımlara karşın rekor düzeyde arttı

Rusya’nın önde gelen havayolu şirketlerinin gelirleri, geçen sene yaptırımlara karşın arttı ve 88 milyar rubleye (1 milyar 80 milyon dolar) ulaştı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T14:33+0300

2023-04-23T14:33+0300

2023-04-23T14:34+0300

dünya

rusya

gelir

rus aeroflot havayolları

aeroflot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101613/47/1016134701_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c3289384cffc90f92d8e50eb38356ea3.jpg

Rus RBC gazetesi, Rusya’nın önde gelen havayolu şirketlerinin gelirlerinin rekor düzeye ulaştığını yazdı. Şirketlerin geçen seneki gelirinin destek ödenekleriyle beraber 88 milyar rubleye ulaştığı belirtildi.RBC’nın haberine göre 27 Rus havayolu şirketinin geliri 2022’de 87.8 milyar dolara ulaştı. Bu, şirketlerin 2021’de elde ettikleri gelirden yüzde 2.8 daha fazla.RBC gazetesinin finans raporlarını incelediği Rus havayolu şirketleri arasında S7, Ural Havayolları ve Pobeda’nın da yer aldığı belirtildi. Bununla beraber ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot ve alt kuruluşu olan Rossiya havayolu şirketinin gelirlerine ilişkin son finans raporunu 2021’de yayınladıkları, bu nedenle RBC’nın 2022 yılına ilişkin değerlendirmesinde yer almadıkları kaydedildi.2021’de Aeroflot 45.6 milyar ruble (560 milyon dolar), Rossiya da 382 milyon ruble (4.6 milyon dolar) gelir elde etmişti.Bunun yanında Rus havayolu şirketlerinin bu sene de Finans Bakanlığı’ndan destek ödeneğe gereksinim duyabileceği belirtiliyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, gelir, rus aeroflot havayolları, aeroflot