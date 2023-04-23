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https://sputniknews.com.tr/20230423/rus-havayolu-sirketlerinin-gelirleri-yaptirimlara-karsin-rekor-duzeyde-artti-1070078662.html
Rus havayolu şirketlerinin gelirleri yaptırımlara karşın rekor düzeyde arttı
Rus havayolu şirketlerinin gelirleri yaptırımlara karşın rekor düzeyde arttı
Rusya’nın önde gelen havayolu şirketlerinin gelirleri, geçen sene yaptırımlara karşın arttı ve 88 milyar rubleye (1 milyar 80 milyon dolar) ulaştı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T14:33+0300
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dünya
rusya
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rus aeroflot havayolları
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Rus RBC gazetesi, Rusya’nın önde gelen havayolu şirketlerinin gelirlerinin rekor düzeye ulaştığını yazdı. Şirketlerin geçen seneki gelirinin destek ödenekleriyle beraber 88 milyar rubleye ulaştığı belirtildi.RBC’nın haberine göre 27 Rus havayolu şirketinin geliri 2022’de 87.8 milyar dolara ulaştı. Bu, şirketlerin 2021’de elde ettikleri gelirden yüzde 2.8 daha fazla.RBC gazetesinin finans raporlarını incelediği Rus havayolu şirketleri arasında S7, Ural Havayolları ve Pobeda’nın da yer aldığı belirtildi. Bununla beraber ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot ve alt kuruluşu olan Rossiya havayolu şirketinin gelirlerine ilişkin son finans raporunu 2021’de yayınladıkları, bu nedenle RBC’nın 2022 yılına ilişkin değerlendirmesinde yer almadıkları kaydedildi.2021’de Aeroflot 45.6 milyar ruble (560 milyon dolar), Rossiya da 382 milyon ruble (4.6 milyon dolar) gelir elde etmişti.Bunun yanında Rus havayolu şirketlerinin bu sene de Finans Bakanlığı’ndan destek ödeneğe gereksinim duyabileceği belirtiliyor.
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rusya, gelir, rus aeroflot havayolları, aeroflot

Rus havayolu şirketlerinin gelirleri yaptırımlara karşın rekor düzeyde arttı

14:33 23.04.2023 (güncellendi: 14:34 23.04.2023)
© REUTERS / Pascal Rossignol Paris Air Show 2015 Havacılık Fuarı
Paris Air Show 2015 Havacılık Fuarı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© REUTERS / Pascal Rossignol
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Rusya’nın önde gelen havayolu şirketlerinin gelirleri, geçen sene yaptırımlara karşın arttı ve 88 milyar rubleye (1 milyar 80 milyon dolar) ulaştı.
Rus RBC gazetesi, Rusya’nın önde gelen havayolu şirketlerinin gelirlerinin rekor düzeye ulaştığını yazdı. Şirketlerin geçen seneki gelirinin destek ödenekleriyle beraber 88 milyar rubleye ulaştığı belirtildi.
RBC’nın haberine göre 27 Rus havayolu şirketinin geliri 2022’de 87.8 milyar dolara ulaştı. Bu, şirketlerin 2021’de elde ettikleri gelirden yüzde 2.8 daha fazla.
RBC gazetesinin finans raporlarını incelediği Rus havayolu şirketleri arasında S7, Ural Havayolları ve Pobeda’nın da yer aldığı belirtildi. Bununla beraber ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot ve alt kuruluşu olan Rossiya havayolu şirketinin gelirlerine ilişkin son finans raporunu 2021’de yayınladıkları, bu nedenle RBC’nın 2022 yılına ilişkin değerlendirmesinde yer almadıkları kaydedildi.
2021’de Aeroflot 45.6 milyar ruble (560 milyon dolar), Rossiya da 382 milyon ruble (4.6 milyon dolar) gelir elde etmişti.
Bunun yanında Rus havayolu şirketlerinin bu sene de Finans Bakanlığı’ndan destek ödeneğe gereksinim duyabileceği belirtiliyor.
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