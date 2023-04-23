https://sputniknews.com.tr/20230423/rus-devlet-televizyonu-dogruladi-putin-gelecek-hafta-erdoganla-video-konferans-gerceklestirecek-1070080636.html
Rus devlet televizyonu doğruladı: Putin gelecek hafta Erdoğan’la video-konferans gerçekleştirecek
Rus devlet televizyonu doğruladı: Putin gelecek hafta Erdoğan’la video-konferans gerçekleştirecek
Rus devlet televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Akkuyu Nükleer Güç... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T15:56+0300
2023-04-23T15:56+0300
2023-04-23T15:56+0300
dünya
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
görüşme
video konferans
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Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek haftaki programına ilişkin Telegram üstünden yaptığı açıklamada, Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video-konferans görüşmesinde bir araya geleceğini kaydetti.Putin’in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferi yapılacağı törene video-konferans yöntemiyle katılacağını Erdoğan daha önce duyurmuştu. Söz konusu tören 27 Nisan’da gerçekleşecek. Nükleer yakıt transferi yapılmasıyla Akkuyu, teknik olarak çalışır hâle gelecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, video konferans
rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, video konferans
Rus devlet televizyonu doğruladı: Putin gelecek hafta Erdoğan’la video-konferans gerçekleştirecek
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Rus devlet televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video-konferans yöntemiyle katılacağını belirtti. Böylelikle Putin’in söz konusu törende yer alacağı Rusya tarafından da doğrulanmış oldu.
Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek haftaki programına ilişkin Telegram üstünden yaptığı açıklamada, Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video-konferans görüşmesinde bir araya geleceğini kaydetti.
Putin’in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferi yapılacağı törene video-konferans yöntemiyle katılacağını Erdoğan daha önce duyurmuştu. Söz konusu tören 27 Nisan’da gerçekleşecek. Nükleer yakıt transferi yapılmasıyla Akkuyu, teknik olarak çalışır hâle gelecek.