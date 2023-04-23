https://sputniknews.com.tr/20230423/prof-dr-naci-gorurden-mugla-depremleri-ile-ilgili-aciklama-1070076412.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla depremleri ile ilgili açıklama: 'Depremler doğudan batıya göç ediyor'
Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla depremleri ile ilgili açıklama: 'Depremler doğudan batıya göç ediyor'
Muğla'da art arda yaşanan depremlerin ardından açıklama yapan Profesör Doktor Naci Görür, "Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T13:22+0300
2023-04-23T13:22+0300
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Muğla'nın Ula ilçesinde art arda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Profesör doktor Naci Görür, depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230423/muglada-39-buyuklugunde-deprem-1070067165.html
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türkiye, muğla, deprem, naci görür, fay
Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla depremleri ile ilgili açıklama: 'Depremler doğudan batıya göç ediyor'
13:22 23.04.2023 (güncellendi: 13:23 23.04.2023) Abone ol
Muğla'da art arda yaşanan depremlerin ardından açıklama yapan Profesör Doktor Naci Görür, "Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" dedi.
Muğla'nın Ula ilçesinde art arda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Profesör doktor Naci Görür, depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu."