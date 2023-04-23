https://sputniknews.com.tr/20230423/prof-dr-naci-gorurden-mugla-depremleri-ile-ilgili-aciklama-1070076412.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla depremleri ile ilgili açıklama: 'Depremler doğudan batıya göç ediyor'

Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla depremleri ile ilgili açıklama: 'Depremler doğudan batıya göç ediyor'

Muğla'da art arda yaşanan depremlerin ardından açıklama yapan Profesör Doktor Naci Görür, "Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T13:22+0300

2023-04-23T13:22+0300

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türkiye

türkiye

muğla

deprem

naci görür

fay

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Muğla'nın Ula ilçesinde art arda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Profesör doktor Naci Görür, depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230423/muglada-39-buyuklugunde-deprem-1070067165.html

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