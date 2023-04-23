https://sputniknews.com.tr/20230423/prof-dr-canan-karatay-seker-en-tatli-zehirdir-cocuklara-seker-yerine-ayran-verebilirsiniz-1070077209.html

Prof. Dr. Canan Karatay: Şeker en tatlı zehirdir, çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz

Prof. Dr. Canan Karatay: Şeker en tatlı zehirdir, çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda "Şeker en tatlı zehirdir. Çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Karatay aynı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T13:52+0300

2023-04-23T13:52+0300

2023-04-23T13:52+0300

yaşam

türkiye

canan karatay

spor salonu

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çocuk

vegan

probiyotik

meyve

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Prof. Dr. Canan Karatay, Haber Global Poster'in Bayram Özel programında soruları yanıtladı. Karatay, "Şeker en tatlı zehirdir. Çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz" dedi."Marketlerde pakete girmiş hiçbir şeyi almayın" diyen Karatay, "Süzme peynir olmaz, tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendiniz mayalayacaksınız. Ötekilerin hepsi ilaçlı" diye konuştu.‘Vücudumuzun şeker ihtiyacı yoktur, kurtlu elma tüketin’Karatay şöyle devam etti:‘Sirke koronayı öldürür, mikropları öldürür, parazitleri öldürür, bitleri öldürür’“Probiyotik tablet olmaz kardeşim. Paranızı gidip onlara harcamayın” diye konuşan Karatay spor salonlarına gidenler için şu uyarıda bulundu:‘Veganlık bir proje, 1950'lerde başladı’Karatay “Ekmek gerçek bir besin değildir. Gluten insan vücudu için tehlikelidir. Buğdayda bulunan 23 bin türlü gluten var. Pilav pişmiş tencerede biz kuzu haşlasın o size dokunur. Biz buna çapraz bulaşma diyoruz. Gluten yapışır kalır” diye konuşarak “Hepsi yalandır dolandır. Bunlara inanmayın. Siz kendi vücudunuzu dinleyeceksiniz. Günde bir kere iki kere sağlıklı doğal malzemeleri güzel vücudunuza sokacaksınız. Veganlık bir proje. 1950'lerde başladı. Vegan hayvanların 5 midesi var. Ona göre programları. İnsanlarda böyle bir düzen yok. Tamamen maalesef insanlar kandırılıyor. Vejeteryanlığa karşı değilim. Onlar yumurta yiyor” dedi.

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Sputnik Türkiye

türkiye, canan karatay, spor salonu, şeker, çocuk, vegan, probiyotik, meyve