Prof. Dr. Canan Karatay: Şeker en tatlı zehirdir, çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz
© DHACanan Karatay
© DHA
Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda "Şeker en tatlı zehirdir. Çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Karatay aynı zamanda spor salonuna gidenleri de uyardı.
Prof. Dr. Canan Karatay, Haber Global Poster'in Bayram Özel programında soruları yanıtladı. Karatay, "Şeker en tatlı zehirdir. Çocuklara şeker yerine ayran verebilirsiniz" dedi.
"Marketlerde pakete girmiş hiçbir şeyi almayın" diyen Karatay, "Süzme peynir olmaz, tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendiniz mayalayacaksınız. Ötekilerin hepsi ilaçlı" diye konuştu.
‘Vücudumuzun şeker ihtiyacı yoktur, kurtlu elma tüketin’
Karatay şöyle devam etti:
“Vücudumuzun şeker ihtiyacı yoktur efendim. Kırmızı kan hücreleri var, onların çekirdeği yoktur. Bir tek kırmızı kan hücrelerinin şekere ihtiyacı vardır. Onlar çekirdeği olmadığı için enerji üretemez ama diğer bütün hücrelerimiz çekirdeği olduğu için enerji üretir. Kırmızı kan hücrelerinin enerji ihtiyacı bir kesme şeker kadardır. Bir kutuda 22 adet çay şekeri var. Hastalıkların sebebi temel olarak bu. İnflamasyon yapar, insülin yükseldiği için ve hastalıkların sebebi de budur. Meyve tabii ki tüketin ama kurtlu elma tüketin. Kurtlar bizden akıllıdır. İçinde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Eciş bücüş elmalar tüketebilirsiniz.”
‘Sirke koronayı öldürür, mikropları öldürür, parazitleri öldürür, bitleri öldürür’
“Probiyotik tablet olmaz kardeşim. Paranızı gidip onlara harcamayın” diye konuşan Karatay spor salonlarına gidenler için şu uyarıda bulundu:
“Hava kapalı ortam. Temizlenen ortamlar tehlikeli, çok fazla çamaşır suyu kullanılıyor ve havaya karışıyor. Onu içinize alıyorsunuz çok tehlikeli. Denizde yüzmek önemli. Çamaşır suyunda, ev içinde de fıttırık hanımların kullandıkları deterjanlar, ahşap cilası ne aklınıza geliyorsa, bunları yaptığınız sürece sağlıklı değilsiniz. İngiliz karbonatı koyabilirsiniz çamaşır makinesine, bulaşık makinesine de sirke koyulabilir. Sirkeli su değil, yalnızca sirke. Endüstri bunu unutturdu. Sirke virüsleri öldürür. Sirke koronayı öldürür, mikropları öldürür, parazitleri öldürür, bitleri öldürür. Uzun ömür önemli değil, yaşamanın sağlıklı olması önemli.”
‘Veganlık bir proje, 1950'lerde başladı’
Karatay “Ekmek gerçek bir besin değildir. Gluten insan vücudu için tehlikelidir. Buğdayda bulunan 23 bin türlü gluten var. Pilav pişmiş tencerede biz kuzu haşlasın o size dokunur. Biz buna çapraz bulaşma diyoruz. Gluten yapışır kalır” diye konuşarak “Hepsi yalandır dolandır. Bunlara inanmayın. Siz kendi vücudunuzu dinleyeceksiniz. Günde bir kere iki kere sağlıklı doğal malzemeleri güzel vücudunuza sokacaksınız. Veganlık bir proje. 1950'lerde başladı. Vegan hayvanların 5 midesi var. Ona göre programları. İnsanlarda böyle bir düzen yok. Tamamen maalesef insanlar kandırılıyor. Vejeteryanlığa karşı değilim. Onlar yumurta yiyor” dedi.