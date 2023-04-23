https://sputniknews.com.tr/20230423/muglada-39-buyuklugunde-deprem-1070067165.html

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23.38'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

muğla

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Muğla ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

türkiye

muğla

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deprem, muğla, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)