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Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23.38'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T00:52+0300
2023-04-23T00:52+0300
2023-04-23T00:52+0300
türkiye
deprem
muğla
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Muğla ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
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deprem, muğla, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, muğla, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23.38'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Muğla ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.
Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.