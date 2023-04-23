https://sputniknews.com.tr/20230423/metrobus-arizalandi-vatandaslar-otobanda-inip-yurudu-1070073902.html

Metrobüs arızalandı: Vatandaşlar otobanda inip yürüdü

Metrobüs arızalandı: Vatandaşlar otobanda inip yürüdü

Sefaköy’de metrobüs arızalandı. Vatandaşlar da yürümek mecburiyetinde kaldı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

metrobüs

arıza

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Bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da gezmeye gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bayram nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarını tercih etti.Sabah saatlerinde de metrobüsü tercih eden vatandaşlar, aracın arızalanması sonucu yolda kaldı.Sefaköy’de bir metrobüs, bilinmeyen bir nedenle arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı. O anlarda bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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2023

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metrobüs, arıza