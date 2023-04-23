https://sputniknews.com.tr/20230423/metrobus-arizalandi-vatandaslar-otobanda-inip-yurudu-1070073902.html
Metrobüs arızalandı: Vatandaşlar otobanda inip yürüdü
Metrobüs arızalandı: Vatandaşlar otobanda inip yürüdü
Sefaköy’de metrobüs arızalandı. Vatandaşlar da yürümek mecburiyetinde kaldı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T11:45+0300
2023-04-23T11:45+0300
2023-04-23T12:14+0300
yaşam
metrobüs
arıza
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Bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da gezmeye gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bayram nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarını tercih etti.Sabah saatlerinde de metrobüsü tercih eden vatandaşlar, aracın arızalanması sonucu yolda kaldı.Sefaköy’de bir metrobüs, bilinmeyen bir nedenle arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı. O anlarda bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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metrobüs, arıza
Metrobüs arızalandı: Vatandaşlar otobanda inip yürüdü
11:45 23.04.2023 (güncellendi: 12:14 23.04.2023) Abone ol
Sefaköy’de metrobüs arızalandı. Vatandaşlar da yürümek mecburiyetinde kaldı.
Bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da gezmeye gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bayram nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarını tercih etti.
Sabah saatlerinde de metrobüsü tercih eden vatandaşlar, aracın arızalanması sonucu yolda kaldı.
Sefaköy’de bir metrobüs, bilinmeyen bir nedenle arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı. O anlarda bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.