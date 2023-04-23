https://sputniknews.com.tr/20230423/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-raporu-16-kentte-kuvvetli-saganak-alarmi-1070069712.html
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 16 kentte kuvvetli sağanak alarmı
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 16 kentte kuvvetli sağanak alarmı
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T09:36+0300
2023-04-23T09:36+0300
2023-04-23T09:36+0300
türkiye
meteoroloji
sağanak
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yağış
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre şu uyarılar ele alındı:Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecekSıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230422/ankara-valiliginden-23-nisanda-saganak-uyarisi-1070066587.html
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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, yağış, hava durumu
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 16 kentte kuvvetli sağanak alarmı
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Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre şu uyarılar ele alındı:
"Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."
Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.