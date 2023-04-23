https://sputniknews.com.tr/20230423/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-raporu-16-kentte-kuvvetli-saganak-alarmi-1070069712.html

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 16 kentte kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 16 kentte kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T09:36+0300

2023-04-23T09:36+0300

2023-04-23T09:36+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre şu uyarılar ele alındı:Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecekSıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230422/ankara-valiliginden-23-nisanda-saganak-uyarisi-1070066587.html

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