https://sputniknews.com.tr/20230423/kilicdaroglunun-halasi-hayatini-kaybetti-1070082565.html
Kılıçdaroğlu’nun halası hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun halası hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T17:01+0300
2023-04-23T17:01+0300
2023-04-23T17:01+0300
yaşam
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. Tunceli’de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu
türkiye, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu’nun halası hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. Tunceli’de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.
Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.