https://sputniknews.com.tr/20230423/kilicdaroglunun-halasi-hayatini-kaybetti-1070082565.html

Kılıçdaroğlu’nun halası hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu’nun halası hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T17:01+0300

2023-04-23T17:01+0300

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yaşam

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. Tunceli’de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu