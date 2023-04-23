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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/kilicdaroglundan-ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavasin-yer-aldigi-videolu-paylasim-yigitlerim-1070088758.html
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı videolu paylaşım: 'Yiğitlerim'
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı videolu paylaşım: 'Yiğitlerim'
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 'Yiğitlerim' başlıklı bir video yayınladı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yanında Cumhurbaşkanı yardımcıları olacağını açıkladığını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir videolu paylaşımda bulundu.'Yiğitlerim' başlıklı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:
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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı videolu paylaşım: 'Yiğitlerim'

22:13 23.04.2023 (güncellendi: 22:27 23.04.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 'Yiğitlerim' başlıklı bir video yayınladı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yanında Cumhurbaşkanı yardımcıları olacağını açıkladığını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir videolu paylaşımda bulundu.
'Yiğitlerim' başlıklı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili milletim bugün size cumhurbaşkanı yardımcılarım ile sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boşverelim. Biz işimize bakıyoruz, siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz.

Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar, mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var, bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur.

Gündemimizdeki diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek ve güçlendirecek teknolojik atılımları tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarla hızla bambaşka bir yere taşıyan peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim."

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